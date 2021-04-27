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Ekonomi Kapanma kararının ardından uçak bilet fiyatları arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapanma kararının ardından uçak bilet fiyatları arttı

Koronavirüs önlemleri kapsamında 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma dönemini, tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, havayolu şirketlerinin bilet satış sistemlerinin kilitlenmesine neden oldu. Yoğun talep, bilet fiyatlarını da artırdı.

Haber Merkezi DHA
Kapanma kararının ardından uçak bilet fiyatları arttı
Arşiv

17 günlük tam kapanma sürecinde, iç hat yolcuları, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren alacakları izin belgeleriyle seyahat edebilecek. Tam kapanma kararının açıklanmasıyla bu dönemi memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, havayolu şirketlerinin bilet satış sistemlerinin kilitlenmesine neden oldu. Talebin artmasıyla uçak bilet fiyatlarında da artış yaşandı.

Yoğun ilginin olduğu Gaziantep'e ekonomi sınıfı bilet, 494 ile 662 lira arasında, Trabzon’a 494 ile 813 lira arasında satışa sunuldu. İç hatlarda business biletler ise 745 ile 1760 lira arasında satılıyor.

DIŞ HATLARDA KOŞULLARDA UÇUŞLAR DEVAM EDECEK


Öte yandan tam kapanmada zorunlu hale getirilen seyahat izin belgeleri, İçişleri Bakanlığına ait e-başvuru sistemi üzerinden ya da telefonla 199 aranılarak alınabilecek. Dış hatlarda seyahat edecek olan yolcular için kısıtlama bulunmuyor. Yolcular, gidecek oldukları ülkenin seyahat şartlarını yerine getirdikleri taktirde sorunsuz bir şekilde uçuşlarını gerçekleştirebilecek.

Tam kapanma öncesi İstanbul'dan göç başladı: Yoğunluktan dolayı otogarda bilet satış sistemleri kilitlendi
FOTOĞRAF 10
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Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurdu.
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Açıklamanın ardından çok sayıda kişi otogara akın etti.
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Yasak başlamadan memleketlerine gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.
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Otobüs firmaları ise bilet satış sistemlerinin kilitlendiğini belirtti.
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Otobüs firması yetkilisi Salim Tay, Burası hareketli sabahtan beri. Önceki zamanlara göre bayağı bir hareketli. Bayram havası gibi. Karar çıktı millet kaçmaya başladı diye konuştu.
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11 yıldır özel bir firmada otobüs şoförlüğü yapan Taner Ergin ise, Çoğu zaten internet üzerinden alıyor biletlerini. Dün akşam kararın ardından otogar bu halde görüyorsunuz kalabalığı. Herkes bilet arıyor. Çoğu firmalarda zaten yer kalmadı. Tükendi biletler. Site kitlendi. Kaçış başladı diyelim dedi.
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Otogara gelenler ise dün akşam açıklanan kararın hemen ardından bilet aldığını söylerken, bazıları ise ileri tarihli biletlerini öne çektiğini belirtti. Yoğunluktan bilet bulamayanlar Gidemeyeceğiz galiba, burada kaldık derken, otobüs firma yetkilileri ise bu sabah otogarda adeta 'bayram yoğunluğu' oluştuğunu ifade etti.
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Manisa'ya bilet alan İsmail Tosun, Yasaklar gelince dün akşam, gitmeye karar verdim. Mecbur memlekete gideceğiz. Kaçıyoruz çocuklara, torunlara. Bayram sonuna kadar da yasak sürecek. Mecburen gidiyoruz. Dün akşam açıklandı, telefonla rezervasyon yaptırmıştım hemen gittim bileti aldım. Yoksa kalacaktık burada şeklinde konuştu.
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Memleketi Iğdır'a gitmek için bilet bulamadığını söyleyen Musa Ekici, Yoğunluktan site kitlenmiş. Gidemedik biz. Şu an bilet yok. Bilmiyorum nasıl olacak. Bu gidişle burada kalacağız ifadesini kullandı.
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Bir başka yolcu ise, Zaten gidecektim ama biraz daha hızlandırdık. Akşam açıklandıktan sonra kararımı hemen değiştirdim hemen yola çıktım zaten. Mecburuz kapanma şart. Daha iyi oldu böyle şeklinde konuştu.
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan göç başladı: Yoğunluktan dolayı otogarda bilet satış sistemleri kilitlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurmasının ardından memleketine gitmek isteyen vatandaşlar soluğu otogarlarda aldı. Yoğunluk nedeniyle otobüs firmalarının bilet sistemlerinin kilitlendiği öğrenildi.


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