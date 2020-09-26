Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Karadeniz ve Akdeniz için dikkat çeken çıkış Sadece gaz ve petrol yok
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karadeniz ve Akdeniz'de farklı enerji kaynakları bulunabilir

Karadeniz ve Akdeniz için dikkat çeken çıkış: Sadece gaz ve petrol yok!

Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin ardından deniz altındaki potansiyel enerji kaynaklarını yorumlayan uzmanlar hem Akdeniz hem de Karadeniz'de sadece doğalgaz ve petrol değil farklı enerji kaynaklarına da ulaşılabileceğini işaret ediyor. Tuna1 sahasındaki keşfin bir başlangıç olduğunu da vurgulayan uzmanlar yeni sahaların bulunabileceğinin de altını çiziyor.

Haber Merkezi İHA
Karadeniz'de Zonguldak açıklarında 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfedilmişti.
Karadeniz'de Zonguldak açıklarında 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfedilmişti.

Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Nafiz Maden, hem Doğu Akdeniz hem de Karadeniz’de yeni sahalar bulunabileceğini, buraların sadece doğalgaz ve petrol değil farklı enerji kaynaklarına da gebe olduğunu söyledi.

Türkiye’nin Karadeniz’de bulduğu 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin bir başlangıç olduğunu ve bunun devamının geleceğini kaydeden Maden, “Yapılan bu keşif 320 milyar metreküp olsa dahi bir başlangıç olarak ben görüyorum. Bu Türkiye’nin dışa bağımlılığını kurtarmaz ama bir başlangıç noktasıdır, dışa bağımlılığı azaltabilir. Yeni yapacağımız keşiflerle dışa bağlılığı çok çok daha azaltabiliriz. Bunun yanında yine Karadeniz’de hem Doğu Karadeniz baseninde hem Batı Karadeniz baseninde yeni gaz keşifleri yapılacağından ümitliyim” dedi.

FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI VAR

Türkiye’de hidrokarbon yanında farklı enerji kaynaklarıyla ilgili çalışmalar yapan bilim insanları olduğunu vurgulayan Maden, “Bunlar için Karadeniz ve Akdeniz potansiyel rezerv olarak görülüyor. Gelecekteki enerji kaynakları açısından da bir kaynak noktası. Biz şuanda sadece petrol ve doğalgaz üzerinde yoğunlaştık ama ileride farklı enerji kaynakları açısından da Doğu Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi bunlara gebe durumundadır. Buraların üretim noktası olabilecek verimli bir saha olacağını bir yer bilimci olarak düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Karadeniz'deki doğalgaz keşfi sonrası şanslı 12 il: Daha ucuza kullanacaklar
EKONOMİ
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi sonrası şanslı 12 il: Daha ucuza kullanacaklar

TUNA-1 ALANINDA BULUNAN GAZ DAHA BAŞLANGIÇ

Türkiye’nin son dönemde sismik ve sondaj gemileriyle ilk keşiflerini yapmaya başladığını aktaran Maden, “Bunların ilk semerelerini aldık ülke olarak. İlk önemli keşfimizi yaptık. Bulunan doğalgaz belki dışarı bağımlılığımızı hemen bitirmeyecek ama bir başlangıç noktasıdır. Oradan gazı almamız belli bir süreç alacak ama dışarıya vereceğimiz döviz rezervini biz kendi imkanlarımız için kullanacağız” diye konuştu.

Tarihi doğalgaz keşfi yüzde 50 indirimin kapısını araladı: 425 TL daha az ödeyeceğiz!
EKONOMİ
Tarihi doğalgaz keşfi yüzde 50 indirimin kapısını araladı: 425 TL daha az ödeyeceğiz!

YENİ SAHALAR BULUNABİLİR

Tuna-1 bölgesinin yakınlarında yeni rezerv bulunabileceğine dair bir soruyu cevaplandıran Maden, “Sadece deniz araştırmaları, sondaj ve sismik araştırmalar yok. Ayrıca uzaydan da çekilen fotoğraflarla hem Karadeniz’in hem Akdeniz’in hem de Ege denizinin verileri toplanıyor farklı enerji firmaları tarafından. Gelecekte bunları ilgili daha iyi sonuç sondaj noktası önerebilecekler. Hem Karadeniz’de hem de Akdeniz’de yeni sahalar bulunacağından ümitliyim” ifadelerini kullandı.

Heyecanlandıran doğal gaz iddiası: Bir trilyon metreküpün üzerinde!
EKONOMİ
Heyecanlandıran doğal gaz iddiası: Bir trilyon metreküpün üzerinde!

ÇAYELİ AÇIKLARINDA PETROL İDDİASI

Prof. Dr. Nafiz Maden, Rize’nin Çayeli açıklarından denizden petrol sızıntısı olduğunu da iddia ederek “En bariz örnek vermek gerekirse Rize’nin Çayeli açıklarında denizden petrol sızıntısı oluyor. Bu petrol yer altındaki bir rezervuardan sızmaktadır. Bunun muhtemel rezervuar alanını bulup onu da çıkarabiliriz” ifadelerini kullandı.

Türkiye ters köşe yaptı: Ruslar'ın fiyat indirmekten başka şansı yok!​
OYNAT 00:00
Türkiye ters köşe yaptı: Ruslar'ın fiyat indirmekten başka şansı yok!​
Doğal gazda dengeler değişiyor. Rusya'nın en fazla gaz ihraç ettiği ülkelerden biri olan Türkiye, son yıllarda alım oranında ciddi düşüşler gerçekleştiriyor. Öyle ki, Rus gazındaki yüksek fiyattan dolayı alternatif ülkelere yönelinilirken, mart ayında düşüş oranı ise yüzde 70'i aştı. Türkiye'nin doğal gaz tedariğinde uzun süre açık ara birinci olan Rusya'nın zirveyi 4 ülkeye kaptırmasını yorumlayan uzmanlar ise; değişen dengelerin Rus tarafını indirime zorlayacağının altını çiziyor.


Abone Ol Google News
Şafak vaktiPKK operasyonu

Şafak vakti
PKK operasyonu

Polis üç ilçede aynı anda düğmeye bastı.
Kahreden haber

Kahreden haber

​14 yaşındaki çocuğun ayağına yosun dolandı, sonrası korkunç.
Sadece gazve petrol yok!

Sadece gaz
ve petrol yok!

Akdeniz ve Karadeniz için dikkat çeken çıkış.
Bayılan simitçiyi ayıltan ceza

Bayılan simitçiyi ayıltan ceza

Görüntüler üzerine Ankara polisi harekete geçti.
Polislere saldırdılar

Polislere saldırdılar

​Yumruk ve bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı.
20 milyon liralık kuyumcu vurgunu

20 milyon liralık kuyumcu vurgunu

​Manisa'da dolandırıldığını iddia eden vatandaşlar kuyumcuyu bastı.

İşte FETÖ-PKK ortaklığı

İşte FETÖ-PKK ortaklığı

​Yeni Şafak iki terör örgütünün ortaklığına dair dosyalara ulaştı.
Kobani<br>dosyası açıldı

Kobani
dosyası açıldı

​Seksen iki kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bu nasıl 'tıp etiği'

Bu nasıl 'tıp etiği'

​Teröriste destek veren meslek örgütü.
Türkiye’ye saygı duymayı öğreneceksiniz

Türkiye’ye saygı duymayı öğreneceksiniz

​Nancy Pelosi yine nefretini gösterdi.
Bu millete kimse<br>bir şey yapamaz

Bu millete kimse
bir şey yapamaz

​'Allah'ın ipine sımsıkı sarılın...'
Salgın yeniden kontrol altında

Salgın yeniden kontrol altında

​Sağlık Bakanı Koca'dan umut veren açıklama.
Filistin umutla<br>seçimi bekliyor

Filistin umutla
seçimi bekliyor

​Ülkedeki siyasi bölünmenin son bulmasını istiyorlar.
Dikkat çeken<br>Atatürk detayı

Dikkat çeken
Atatürk detayı

​Tweet'i silip yenisini paylaştılar.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

Çatı uçması, ağaç devrilmesi yaşanabilir.
Ukrayna'da askeri uçak düştü

Ukrayna'da askeri uçak düştü

İlk belirlemelere göre onlarca kişi hayatını kaybetti.
Turkcell’in devrinde son aşama
Ekonomi

Turkcell’in devrinde son aşama

Turkcell’in hisse devri için son aşamaya gelindi. Türkiye Varlık Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Turkcell hisselerinin %26,2’sini satın alarak, operatörün ana hissedarı olmasıyla sonuçlanacak hisse devri işlemleri için, mevzuat uyarınca Türkiye ve ilgili diğer ülkelerin düzenleyici kurumlarından gerekli tüm izinler alındığını duyurdu.
GABORAS İstanbul’un deprem haritasını çıkardı: Anadolu yakası zemini daha sağlam
Ekonomi

GABORAS İstanbul’un deprem haritasını çıkardı: Anadolu yakası zemini daha sağlam

GABORAS’ın hazırladığı deprem haritasına göre, Avrupa yakasının Asya’ya göre daha fazla deprem riski taşıdığı görüldü. GABORAS CEO’su Kurtuluş Altun: “Tüm planlamalarımızı deprem merkezli yapmak zorundayız. Ekonomik veya siyasi her kararın arkasında deprem gerçeği yatmalı” dedi.
Teröriste destek veren meslek örgütü: Bu nasıl 'tıp etiği'
Gündem

Teröriste destek veren meslek örgütü: Bu nasıl 'tıp etiği'

Koronavirüs ile mücadeleye destek olması gerekirken, Türkiye’nin başarısını karalayan Türk Tabipler Birliği (TTB) meslek örgütü gibi davranmak yerine hep ideolojik muhalefet yapıyor. TTB aile hekimliğine, ardından şehir hastanelerine karşı çıktı. Muayene açıp hastalardan yüksek ücret alan doktorlara sessiz kaldı. Teröristlere de sahip çıkan TTB, PYD/YPG elebaşı Asya Abdullah’a ‘barış ve dostluk ödülü’ verdi. Öcalan’ın sağlık kontrollerini yapmak için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. TSK’nın terörle mücadelesine, “Savaş, halk sağlığı sorunudur” diyerek karşı çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.