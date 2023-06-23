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Ekonomi

Karadeniz'de petrol hamlesi: Süre üç yıl uzatıldı yeni müjdeler gelebilir

Doğal gazdan sonra petrolde de atağa kalkan Türkiye yeni keşifler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Doğu Karadeniz’de de petrol emarelerine rastlanmasının ve her an petrol müjdesinin gelebileceğinin açıklanmasının ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan yeni bir hamle daha geldi. TPAO, Karadeniz'de petrol arama ruhsatı süresini üç yıl uzattı.

08:50 . 23/06/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'de belirtilen alanlardaki petrol arama ruhsatı süresinin 23 Ağustos 2023'ten itibaren 3 yıl uzatılması için başvuruda bulundu.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

TPAO, Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanları içerisinde Münhasır Ekonomik Bölge veya kıta sahanlığında yer alan sahalar için petrol arama ruhsatının süresinin sona ereceği 23 Ağustos 2023'ten itibaren ilgili kanun gereğince 3 yıl süreyle uzatılması için başvuru yaptı.


Petrol müjdesi gelebilir


Yapılan araştırmalar sonrası Doğu Karadeniz’de de petrol emarelerine rastlanmış bölgeden gazın yanı sıra petrol müjdesi de gelebileceğine dikkat çekilmişti.




#Karadeniz
#petrol arama
#Resmi Gazete
#TPAO
44 dakika önce
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