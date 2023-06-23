Karadeniz'de petrol hamlesi: Süre üç yıl uzatıldı yeni müjdeler gelebilir

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'de belirtilen alanlardaki petrol arama ruhsatı süresinin 23 Ağustos 2023'ten itibaren 3 yıl uzatılması için başvuruda bulundu.
TPAO, Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanları içerisinde Münhasır Ekonomik Bölge veya kıta sahanlığında yer alan sahalar için petrol arama ruhsatının süresinin sona ereceği 23 Ağustos 2023'ten itibaren ilgili kanun gereğince 3 yıl süreyle uzatılması için başvuru yaptı.
Petrol müjdesi gelebilir
Yapılan araştırmalar sonrası Doğu Karadeniz’de de petrol emarelerine rastlanmış bölgeden gazın yanı sıra petrol müjdesi de gelebileceğine dikkat çekilmişti.