Karmod deprem konteyneri üretimini üçe katladı: Tedarikçilerin en çok tercihi oldu

Karmod'un başarısı, özellikle acil durumlarda ve afet bölgelerinde ihtiyaç duyulan yüksek yalıtımlı wc duşlu ve mutfak evyesi bulunan iki odalı 300x700 ölçülerinde 21 m2 konteynerlerle kentlerin hızlı bir şekilde kurulmasına olanak sağlıyor. Bu sayede, vatandaşlar ve afetzedeler daha hızlı ve güvenli yaşam alanlarına kavuşturmuş oluyor .





Karmod CEO'su Mehmet Çankaya, başarılarıyla ilgili şunları söyledi: "Karmod olarak, konteyner kent üretim ve sevkiyatında hız ve güvenilirlik konusunda iddialıyız. Sektörde lider konumda bulunmamızın en önemli nedeni, müşterilerimize ve tedarikçilerimize verdiğimiz sözleri tutarak, en hızlı ve en kaliteli konteyner hizmeti sunmaktır. Özellikle afet bölgelerinde ve acil durumlarda, hızlı hareket etmenin önemini biliyoruz. Bu nedenle, sürekli olarak üretim kapasitemizi ve sevkiyat hızımızı artırmak için çalışıyoruz."





Mehmet Çankaya, Karmod'un başarısının sırrını, yüksek teknoloji kullanımı ve sürekli yenilikçi yaklaşımlarıyla açıkladı. Çankaya, "Karmod olarak, her zaman en yeni teknolojileri ve yöntemleri kullanarak sektörde öncü olmayı hedefliyoruz. Bu sayede, hem müşterilerimize hem de tedarikçilerimize en iyi hizmeti sunabiliyoruz" dedi.





Karmod, depremzedelerin yanında: Esnaflar İş yerleri ve dükkanlarını konteynerlere taşıyor





Deprem bölgesinde yaşanan yıkımların ardından, Karmod Prefabrik iş yerleri ve dükkanlar için konteyner çözümleri sunarak esnafların yanında olmaya devam ediyor. Karmod'un kaliteli ve güvenilir konteyner yapıları, depremzedelerin işlerine kesintisiz devam etmelerine olanak sağlıyor.





Karmod Prefabrik, deprem bölgelerinde esnafın ihtiyaçlarını karşılamak için hızlı ve pratik çözümler sunuyor. İş yerlerini ve dükkanlarını konteynerlere taşıyan esnaflar, Karmod'un sağladığı bu hizmet sayesinde işlerini aksamadan sürdürebiliyor. Konteyner yapılar, dayanıklı ve depreme karşı güvenli olmaları nedeniyle esnafın tercihi haline geldi.





Karmod CEO'su Mehmet Çankaya, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Deprem bölgelerinde yaşanan felaketlerin ardından, esnafların mağduriyetlerini en aza indirmek için harekete geçtik. İş yerlerini ve dükkanlarını konteynerlere taşıyan esnaflarımız, Karmod'un kaliteli ve dayanıklı konteyner yapıları sayesinde işlerine devam edebiliyor. Amacımız, onların yaşadığı zorlukları hafifletmek ve işlerinin kesintiye uğramamasını sağlamaktır."





Mehmet Çankaya, Karmod'un konteyner yapılarının üretiminde kullanılan yüksek teknolojinin önemine de değindi. Çankaya, "Karmod olarak, ürünlerimizi sürekli geliştiriyor ve en son teknolojileri kullanarak deprem bölgelerindeki esnaflarımıza en iyi çözümleri sunuyoruz. Konteyner yapılarımız, dayanıklılık ve güvenlik açısından en üst düzey standartlara sahiptir" dedi.





Müstakil ev taleplerinde prefabrik konut rüzgarı: Deprem korkusu satışları adeta patlattı





Deprem korkusu, prefabrik konut satışlarında büyük bir artışa neden oldu. İkinci ev taleplerinde, özellikle deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, güvenli ve dayanıklı prefabrik konutlara yöneliyor. Bu durum, prefabrik konut satışlarında adeta bir patlama yaşanmasına yol açtı.





Prefabrik konutlar, hızlı inşa süreçleri ve uygun maliyetleriyle vatandaşların ilgisini çekiyor. Ayrıca, depreme dayanıklı yapıları sayesinde, deprem bölgelerinde yaşayanlar için güvenilir bir alternatif olarak ön plana çıkıyor. Bu nedenle, birçok kişi ikinci evlerini prefabrik konutlardan seçiyor ve satışlar hızla artıyor.





Sektör temsilcileri, prefabrik konutların popülerleşmesinin altında, özellikle deprem bölgelerinde yaşanan endişelerin büyük rol oynadığını belirtiyor. Vatandaşlar, prefabrik konutların dayanıklılığı ve hızlı inşa süreçleri sayesinde, deprem tehlikesine karşı daha güvende hissediyor.





Prefabrik konut üreticisi Karmod'un CEO'su Mehmet Çankaya, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Prefabrik konutlar, depreme karşı dayanıklı olmaları ve hızlı inşa edilebilmeleri nedeniyle, özellikle deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın tercihi haline geldi. İkinci ev taleplerinde yaşanan bu artış, sektörümüz için büyük bir başarı ve vatandaşlarımıza güvenli bir yaşam alanı sunma hedefimize ulaşmamızı sağlıyor."





Mehmet Çankaya, Karmod'un prefabrik konutlarının, sektördeki en son teknoloji ve malzemelerle üretildiğini vurgulayarak, deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşların güvenli ve konforlu yaşam alanlarına kavuşmasına önemli katkılar sağladıklarını ifade etti.



