Kart sahipleri dikkat! BDDK’dan limit düzenlemesi ile ilgili yeni açıklama geldi

14:1619/04/2026, Pazar
AA
BDDK: Kredi kartı limitlerini düzenlemeye yönelik yeni bir karar yok
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde teknik ve idari çalışmaların devam ettiği ve bu düzenlemelere yönelik alınmış yeni bir kararın bulunmadığı bildirildi.

BDDK'den yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 29 Ocak 2026 tarihli ve 11367 sayılı Kararı kapsamında, kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde yürütülen teknik ve idari çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, mevcut durumda söz konusu düzenlemelere yönelik alınmış yeni bir kararın bulunmadığı ifade edildi.



#BDDK
#kredi kartı limitleri
#Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
TRT 1 Yayın Akışı: Bugün TRT 1'de Neler Var, Teşkilat Bugün Var Mı?