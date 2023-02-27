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Ekonomi

Kazakistan'dan Almanya'ya petrol sevkiyatı

Rusya-Ukrayna savaşından sonra yaşanan enerji krizinde Avrupa'nın Rusya'ya alternatif arayışı devam ediyor. Bu kapsamda Kazakistan, Almanya'ya petrol sevk ettiğini duyurdu.

17:47 . 27/02/2023 Pazartesi
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Kazakistan Ulusal Petrol Taşımacılığı Şirketi'nden (KazTransOil) yapılan açıklamada, 25 Şubat'ta 20 bin ton Kazak petrolünün Almanya'ya ihracı için Polonya sınırındaki Adamova Zastava petrol terminaline sevkiyatının gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, petrolün Adamova Zastava terminaline aktarılması için Rus petrol ve doğal gaz taşımacılığı şirketi Transneft'in boru hatlarına pompalandığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada KazTransOil'in Transneft ile 2023'te aynı güzergahla 1,2 milyon ton Kazak petrolünün Almanya'ya nakli için anlaştığı ifade edildi.

Planlanan miktar 300 bin ton

KazTransOil, bu yılın ilk çeyreğinde Almanya'ya 300 bin ton petrol göndermeyi planladıklarını açıklamıştı.

Daha önce Alman tarafı, Druzhba boru hattı üzerinden Almanya'nın doğusundaki Schwedt petrol rafinerisine Kazak petrolünün istikrarlı şekilde tedarik edilmesine ilişkin Kazakistan hükümeti ile görüşmeler gerçekleştirmişti.



#Kazakistan
#Almanya
#Petrol
38 dakika önce
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Kazakistan'dan Almanya'ya petrol sevkiyatı
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