Kazakistan'dan Almanya'ya petrol sevkiyatı

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) 3 kişilik ekibi getirecek olan Soyuz MS-23 bugün insansız olarak Kazakistan’dan fırlatıldı. Ekibi geri getirmesi planlanan ancak küçük bir meteorun çarpmasıyla hasar alan Soyuz MS-22’nin ise dünyaya Mart ayında insansız döneceği ifade edildi.