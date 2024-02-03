KİT'lerde CEO'nun yetkileri netleşti

Kurumsal yapıdan ve işletmenin tüm faaliyetlerinden sorumlu olacak. Kritik kararları yönetim kurulu alacak. Ancak uygulama genel müdürün yetkisinde olacak. Böylece bürokratik engeller azaltılacak. KİT'lerin sektörel bazda gerilediği ya da etkin olmadığı alanlara hızlı ve seri çözümler üretilmesi sağlanacak. Yönetim kurulu başkanı, daha üst seviyede ve denetleyici bir işlev üstlenecek. Yapılacak yasa değişikliği ile yönetim kurulunun oluşumu ve üye sayısı, görevleri, genel müdürün yetkileri yeniden düzenlenecek. Böylelikle karar alma süreci hızlanacak, 'KİT'ler zarar ediyor' algısının önüne geçilecek.