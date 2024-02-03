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Ekonomi

KİT'lerde CEO'nun yetkileri netleşti

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) CEO'ya geçişin ayrıntıları belli oldu. KİT reformu kapsamında, genel müdür ile yönetim kurulu başkanlık görevleri ayrılacak. Genel müdür bir nevi CEO olarak çalışacak.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 3/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:15 - 3/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) CEO'ya geçişin ayrıntıları belli oldu. KİT reformu kapsamında, genel müdür ile yönetim kurulu başkanlık görevleri ayrılacak. Genel müdür bir nevi CEO olarak çalışacak.

HIZLI VE SERİ ÇÖZÜMLER

Kurumsal yapıdan ve işletmenin tüm faaliyetlerinden sorumlu olacak. Kritik kararları yönetim kurulu alacak. Ancak uygulama genel müdürün yetkisinde olacak. Böylece bürokratik engeller azaltılacak. KİT'lerin sektörel bazda gerilediği ya da etkin olmadığı alanlara hızlı ve seri çözümler üretilmesi sağlanacak. Yönetim kurulu başkanı, daha üst seviyede ve denetleyici bir işlev üstlenecek. Yapılacak yasa değişikliği ile yönetim kurulunun oluşumu ve üye sayısı, görevleri, genel müdürün yetkileri yeniden düzenlenecek. Böylelikle karar alma süreci hızlanacak, 'KİT'ler zarar ediyor' algısının önüne geçilecek.

GSYH'NİN %7,4'ÜNÜ OLUŞTURUYOR

Halen enerji, tarım, ulaştırma gibi kritik alanlarda faaliyet gösteren 20 KİT bulunuyor. KİT'ler GSYH'nin yüzde 7,4'ünü, kamu yatırımlarının ise yüzde 24'ünü oluşturuyor.



#KİT
#Ekonomi
#GSYH
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