KKTC’deki TOKi projesine sektörden tam destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapılacak sosyal konut projesi, ülkenin gayrimenkul, turizm ve ilgili yan sektörlerine büyük katkı sağlayacak. Türkiye'deki müteahhitlerin inşa edeceği yapılar, yavru vatanın konut ihtiyacını karşılarken; adanın turizm potansiyelini de yukarılara taşıyacak. Söz konusu proje, gayrimenkul ve turizm gibi sektörlerde heyecan uyandırdı.

Bu projeler sayesinde; KKTC'ye Türkiye'den giden konut sahibi ve yatırımcı sayısı artacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) TOKİ tarafından inşa edilecek yüksek mahkeme binası ve millet kütüphanesinin temel atma töreninde, ada için yeni sosyal konut projesini de içeren 5 büyük projenin müjdesini duyurdu.

Tahir Tellioğlu - Ersin Tatar





TÜRK MÜTEAHHİTLER İNŞA EDECEK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), KKTC’de başlattığı sosyal konut projeleriyle hem yerel halkın yaşam kalitesini yükseltmeyi hem de ülkedeki konut açığını kapatmayı hedefliyor. Sektör temsilcilerinden de bu hamleye büyük destek geldi. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, yavru vatana yapılacak sosyal konutların sektöre büyük katkı vereceğini belirtti.

Tellioğlu, "Bu projeyi destekliyoruz. Geçen yıl Kuzey Kıbrıs'ta İMKON olarak bir çalıştay yaptık. Buraya ilgili bakanlar ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katıldı. Bu konu konuşuldu ve biz de her türlü desteği vereceğimizi söyledik. Kardeş vatanın konut ihtiyacı var ve bu proje ihtiyacı karşılayacak. Diğer açıdan da oradaki konutları Türk müteahhitler yapacak. Bu da sektöre önemli bir katkı sağlayacak" diye konuştu. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam ise, KKTC'de TOKİ’nin sosyal konut projelerine başlamasının önemine dikkat çekti.





TURİZMCİ İÇİN DE FIRSAT

Akçam projenin farklı sektörlere faydalarına ilişkin, "Yatırımın olduğu yerde biz de varız. Hem Türkiye’deki inşaat sektörü hem de KKTC’deki yaşam standartları açısından tarihi bir dönüm noktası. TOKİ, yıllardır Türkiye’nin dört bir yanında dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yaparak büyük bir başarıya imza attı. Şimdi bu tecrübenin Kuzey Kıbrıs'a taşınması, bölgedeki sosyal konut ihtiyacını karşılamada çok kritik bir rol oynayacak" dedi.

Akçam sözlerine şöyle devam etti: "Burada sadece inşaat yapılmıyor, aslında bir yaşam şekli inşa ediliyor. Bu adım, yatırımcılar için de önemli sinyaller veriyor. TOKİ’nin girdiği bölgelerde gayrimenkul değeri istikrarlı şekilde artar; bu da yerel ekonomiye canlılık getirir. Bu tür yenilikçi projeler, iş dünyası ve turizm açısından da büyük fırsatlar sunuyor."





YATIRIMIN ÖNÜ AÇILIR

Orkent Yönetim Kurulu Başkanı ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Dr. Nihat Şen de, projenin özel sektörün önünü açacağını ifade etti. Şen,"Devletimizin ve vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan KKTC’de konut üretiminde eksiklikler var. Olabilecek olağan, kuraklık, yangın, küresel göç vb. afetlere karşı mevcut yapı stokunun da yenilenmesi, güçlenmesi zorunluluk haline gelmiştir. TOKİ gibi kurumlarımızın da bu konuda çok ciddi tecrübesi bulunuyor. TOKİ ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın KKTC’de yapmayı planladığı proje, dirençli kentler oluşturacak. Yapılacak bu çalışmalar aynı zamanda özel sektörün de önünü açacaktır" değerlendirmesini yaptı.



