KOBİ ve işletmelere üç ay ödemesiz kredi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Bankacılığı misyonuyla KOBİ ve işletme müşterilerini her dönem destekleyen Şekerbank, başlattığı Yeni Yıl Kampanyası ile üretenlere finansman sağlamaya devam ediyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, Yeni Yıl Kampanyası ile KOBİ ve işletmelerin ihtiyaç duydukları finansmanı sağladıklarını belirterek, "Üretenlerin ekonomik olarak daha güçlü konuma gelmelerine destek oluyoruz. Şekerbank olarak, üretenlerin sürdürülebilir büyümeleri için yeni ürünler sunmaya ve yanlarında yer almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.