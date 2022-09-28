KOBİ’lerin satışları Meta’yla katlanıyor: İşletmelerin yüzde 77'si Facebook'u kullanıyor

Dijital kanallar artık işletmeler için hayati önem taşıyor. En aktif şekilde satışların yapıldığı bu platformlar üzerinden birçok firma, işini büyütme imkanına kavuşuyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın başı çektiği Meta platformları da satışlar için önemli bir platform haline geldi.

Meta ürünleri, Türkiye’deki her boyuttan işletmeye satışları artırma kapasitesi sunuyor. 2021 Dinamik Pazar Araştırması verileri, Türkiye’deki Küçük İşletmelerin yüzde 77’sinin 2021 yılında işletmelerini büyütmek için Facebook’u kullandığını gösteriyor.

230 MİLYON KULLANICI TÜRK FİRMALARLA KONTAKTA

Dijital platformlara yönelik medya yatırımları toplam medya yatırımlarının yüzde 68’ini oluşturuyor. Bununla birlikte, Meta’nın paylaştığı verilere göre yaklaşık 3,65 milyar insan her ay Facebook, Instagram, WhatsApp veya Messenger’ı kullanıyor. Türkiye’de ise insanların yüzde 80’i, Facebook üzerinden ülkedeki en az bir işletmeyle bağlantı kurarken, dünya çapında 230 milyondan fazla kullanıcı Türkiye’deki işletmelerin en az bir tanesiyle bağlantı kuruyor.

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KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ REKLAMLAR TÜKETİCİYE HİTAP EDİYOR

Günümüzün mobil ekonomisinde, Meta ürünleri, Türkiye’deki her boyuttan işletmenin yerel ve uluslararası ölçekte büyümesine ve işletme hedefleri üzerinde gerçek bir etki oluşturmasına yardımcı oluyor. Bunu, kişiselleştirilmiş pazarlamayı ölçekli olarak mümkün kılarak ve Meta kampanyalarından elde edilen gerçek sonuçları test ve kontrol yöntemleriyle bilimsel olarak ölçerek başarıyor.

Metaverse

METAVERSE 360 MİLYAR $ KATMA DEĞER SAĞLAYACAK

Metaverse ile mümkün olduğunca fazla insana hizmet vermek isteyen Meta, önümüzdeki on yıl içinde metaverse’ün bir milyar insana ulaşmasını, yüz milyarlarca dolarlık dijital ticareti barındırmasını ve milyonlarca üretici ve geliştirici için iş desteği sağlamayı hedefliyor. Ayrıca Analysis Group tarafından hazırlanan yeni bir rapor, metaverse’ün Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye ekonomilerine önümüzdeki on yıl boyunca tahmini 360 milyar dolar (yüzde 6,2) ek bir katma değer sağlayabileceğini gösteriyor.

