KÖİ projeleriyle 39 milyar dolar kazanç

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlığının TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, 4 sektörde tamamladıkları 71 Kamu Özel İş Birliği (KÖİ) projesinin yatırım büyüklüğünün 51 milyar dolar olduğunu söyledi. Uraloğlu, "Emtia fiyatlarındaki döviz bazlı artışlar esas alındığında, aynı projeleri bugün yeniden yapmanın bedeli yaklaşık 90 milyar dolara çıkmaktadır. Şayet bu yatırımları sadece kamu bütçesiyle yapmaya kalksaydık, bu projeler ya yıllarca gecikecek ya da hiç yapılamayacaktı. KÖİ modeliyle, projeleri vaktinde hatta vaktinden önce bitirerek devletimizin elini güçlendirdik ve ülkemize 39 milyar dolarlık ekonomik kazanım sağladık" açıklamasında bulundu.

KÖİ modeliyle hayata geçirdikleri havalimanı projelerinde garanti rakamlarını aşarak önemli gelirler elde ettiklerini de dile getiren Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı projelerimizden toplam 137 milyon avro Hazine'ye gelir sağlanmıştır. Ayrıca bugüne kadar İstanbul Havalimanı, Antalya Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı'ndan toplam 3 milyar 428 milyon avro kira geliri elde edilmiştir. Böylece KÖİ modeliyle havalimanlarımız Hazine'ye yaklaşık 3,57 milyar avro katkı vermiştir" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü 2028, Kuzey Marmara Otoyolu ile Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nu da 2030 yılında teslim alacaklarını kaydetti. Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nın inşasına önümüzdeki sene başlayacaklarını da belirten Uraloğlu, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 15 milyar liralık metro işi yaptık, sadece 6 milyar lira almış olduk ki bununla mahsuplaşmış olduk" dedi.