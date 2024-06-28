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Ekonomi

Konut yatırımından beklenti 300 milyon Euro

Yerlinin dışında yabancı yatırımcının da ilgi odağı olan Bodrum’da yeni konut yatırımları hız kazanıyor.

Mehmet Ali Parto
04:00 - 28/06/2024 Cuma
Güncelleme: 06:26 - 28/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bodrum Turgutreis’te hayata geçirilen Mavi Arya projesinde birinci etapta yaşam başlarken, inşaatının yüzde 60’ı tamamlanan ikinci etabı da satışa sunuldu. Aslan Yapı, Astaş Holding ve Caba Grup ortaklığındaki projede toplam 160 dönüm arsa üzerinde farklı özelliklere sahip 235 daire ve 40 villa bulunuyor. Turgutreis’e değer katan özel bir projeye imza attıklarını ifade eden Aslan Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Arslan, Mavi Arya’dan gelir beklentilerinin 300 milyon avro olduğunu belirtti. Arslan, şöyle devam etti: “Projemizde 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerimizin yanı sıra farklı büyüklüklerde villalarımız bulunuyor. 235 daire, 40 adet villamızın bulunduğu Mavi Arya’nın birinci etabı tamamlandı. İskânın alındığı ve teslimatların tamamlandığı bu etabımızda yaşam başladı. Şu anda satışa çıkan ve inşaatının yüzde 60’ı tamamlanan ikinci etabımızın teslimatlarını ise 2025 yılının ikinci yarısında gerçekleştireceğiz."


#Ekonomi
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#konut
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