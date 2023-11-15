Konuta 7,5 milyarlık yatırım

Ali Koray Vural
Konut sektöründeki yatırımlar devam ediyor. Nexonya, toplam 105 villa ve 344 konuttan oluşan 7 yeni projeye başladı. Nexonya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koray Vural, konut projelerinde şehir merkezine yakın lokasyonları, villa projelerinde ise İstanbul’a yakın lokasyonları tercih ettiklerini söyledi.
YÜZDE 20'Sİ SATILDI
Geçtiğimiz yıl temelleri atılan 7 projenin satışa çıktığı an yüzde 20'sinin satıldığını kaydeden Vural, şöyle konuştu: “Sapanca, bölgenin en büyük projesi konumunda. Bunlara ilaveten; Pendik ve Gebze’de faaliyete geçireceğimiz 2 projeyle birlikte 9 proje için 7,5 milyar liralık yatırımda bulunduk. 2022 yılı içerisinde başladığımız projelerimizin teslimat tarihleri ağırlıklı olarak 2024’ün ikinci yarısında olacak. Bankaların uyguladığı yüksek faiz tutarı karşısında 50 aya ulaşan vadeler şeklinde uygun ödeme koşulları oluşturduk.”
7 proje; Ümraniye, Maltepe, Çekmeköy, Şile, Üsküdar ve Sapanca’da (2) hayata geçecek.