Konuta 7,5 milyarlık yatırım

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı önlemler ve tedarik sorunlarındaki düzeltmelerin ardından, kredi şartlarındaki sıkılaşmanın etkisiyle sıfır araç kampanyalarında rekabet kızışıyor. Skoda, birçok markanın fiyatlarında indirim ve düşük faizli ödeme seçenekleri sunan kampanya trendine katıldı. Sıfır araç alacaklara yönelik, 240 bin TL'lik önemli bir indirim fırsatı sunan Skoda, bu hareketiyle dikkat çekiyor. İşte en ucuz sıfır arabalar ve kampanyalar...