Konuta hareket gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyıp Erdoğan önceki gün Kabine Toplantısı sonrası konut sektörü ile ilgili 3 önemli paketi kamuoyuna açıkladı. Paketlerle ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin artırılması, Liralaşma Stratejisi’nin desteklenmesi, tamamlanmamış inşaatların bitirilerek konut arzının artırılması ve destek alan firmaların konut fiyatlarını sabit tutması amaçlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile istişareler doğrultusunda “İlk evim Konut Finansman Paketi”, “Genişletilmiş Konut Finansman Paketi”, “İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi” olmak üzere 3 çözüm paketi oluşturdu.

UYGUN MALİYETLİ KREDİ

“İlk evim Konut Finansman Paketi” çerçevesinde, kamu bankalarınca ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli kredi sağlanacak. Böylece, ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimi artırılmış olacak. İkinci paket olan ve döviz, altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik edecek “Genişletilmiş Konut Finansman Paketi” ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50’si 1 Nisan 2022'den önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH), yahut hurda altının Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak.

TOKİ'YE 30 MİLYAR TL

KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarının yararlanabileceği İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi ile de 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla asgari yüzde 40’ı tamamlanmış ve yüzde 50’si satılmamış inşaat projesi sahibi şirketlerinitamamlanmayan projelerini bitirmeleri hedefleniyor. Söz konusu finansman paketi için 20 milyar lira kaynak ayrıldı. Söz konusu işletmeler bu destekten yararlanmak için 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt edecek.

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Ayrıca düşük gelir gurubundaki vatandaşların ev sahibi yapılmasına yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar TL kaynak aktarılacak. Bu durum piyasanın rahatlamasına yol açacak.

ARZ İÇİN İLK KIVILCIM

Sektör temsilcileri paketler sayesinde sektörün canlanacağını ve konut arzının artacağını belirtiyor. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, paketlerin konut almak isteyenlere fırsat sunacağını söyledi. Durbakayım, “Bu paketler konut arzının artmasında da ilk kıvılcım olacak” dedi. Paketler sayesinde konut ihtiyacı olanların faiz yükünün azaltılacağını, maliyetlerden dolayı değer artışı yaşayan konut fiyatlarına erişimin kolaylaşacağını dile getiren Durbakayım, “Konut üreticileri, ham madde fiyatları sabit olduğu sürece, ihtiyaç duyulan konut arzına katkı sağlayabilmek için metrekare birim fiyatlarını sabitlemeye her zaman hazır” diye konuştu.

İÇ PİYASA HAREKETLENECEK

Boss4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş da açıklanan paketin , iç piyasayı hareketlendireceğini söyledi. Akkuş, “Konut kredi faiz oranlarının psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına düşürülmesi piyasaya hareket getirecektir” diye konuştu. Özyurtlar Holding Başkanı Tamer Özyurt da yeni paketlerin şartları uygun olan ve konut almak isteyen kesimi harekete geçireceğini kaydetti. Özyurt, “Kentsel dönüşüm için sağlanacak uygun kredi ve destekler de konut arzını artıracaktır. Bu da konut fiyatlarının kontrolsüz artışına fren etkisi yapacaktır” dedi.

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OYNAT 02:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konut alımında müjde: Yüzde 0.99 faizli kredi verilecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Konut alımında yeni müjdeler açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon değere sahip birinci el satın almamalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40'ı tamamlanmış, asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık.' dedi.

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İNDİRİM YAPILMALI

Gamador İnşaat Başkanı Murat Karaarslan ise “Satışları canlandırmak ve vatandaşın konuta erişimini sağlamak adına 2 milyon cüzi rakamlarla aşan fiyatlarda indirim yapılmalı” dedi. Benzer kampanyaların devam etmesi ve gayrimenkul piyasasının tüm paydaşlarında güven ortamı oluşturulması için el birliğiyle çalışılması gerektiğini anlatan Karaarslan, “Öte yandan bu paketler suistimal edilmemeli. Bu tür kampanyaların ardından firmalarımız fiyat artışı yapmamalı” çağrısında bulundu.

Konut fiyatını artıranı CİMER’den şikayet edin

Tüketiciler Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, yeni açıklanan paketlerin vatandaşların konut alımına yardımcı olacağını söyledi. Bu durumda bazı fırsatçıların ortaya çıktığını ve konut fiyatlarını artırdığını belirten Ağaoğlu, “Bu bir ahlak meselesi. Bunun adı; açgözlülük, vurgunculuk, ahlaksızlık... Vatandaş bu konuda çok dikkatli olmalı ve bu ilanların fotoğraflarının ekran görüntüsünü alıp CİMER’e, Ticaret Bakanlığı’na şikayet etmeli” dedi. Ağaoğlu ayrıca piyasadaki fiyat oynaklığı nedeniyle ev alırken vatandaşların iyi araştırma yapmasını istedi.

TOKİ KAYNAĞINA DESTEK

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa da uygun konut kredi faizine arsa olmadığı için İstanbul gibi büyük şehirlerden ziyade daha çok küçük bölgelerde ilginin olacağını söyledi. Aşa, TOKİ’ye sosyal konut için aktarılacak kaynağı desteklediklerini belirtti. Açıklanan paket sonrası konut fiyatlarını yükseltenlere tepki gösteren Aşa, “Ekonomi buna cevap vermez. Kısa sürede fiyatlar yerine oturur” dedi.

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Yeni paketle 769 bin lira cepte kalacak

Yeni Şafak’ın yaptığı hesaplamaya göre, mevcut piyasa şartlarınnda ev almak isteyenler 10 yıl vadeli 2 milyon TL kredi için aylık yüzde 1.29 oranında faiz ödemek durumunda kalıyor. Buna göre 2 milyon TL kredi kullanacak bir kişi aylık 33 milyon 602 bin lira 40 kuruş taksit ödüyor. Böylece 10 yıl boyunca ödenecek toplam tutar da 4 milyon 32 bin 288 liraya ulaşıyor. Ancak “İlk evim Konut Finansman Paketi’yle sıfır konut alacaklar, yüzde 0,99 faizle 2 milyon TL kredi için 10 yıl boyunca ayda 28 bin 555 lira 62 kuruş taksit ödeyecek. Toplam ödtenecek tutar ise 3 milyon 426 bin 674 lira 40 kuruş olacak. Böylece piyasa şartlarına göre 605 bin 613 lira 60 kuruş daha az ödeme yapılacak.

DÖVİZ VE ALTIN BOZDURAN KÂRLI

İkinci paket olan ve döviz, altın varlıklarının Türk Lirası’na dönüşümünü teşvik edecek “Genişletilmiş Konut Finansman Paketi” ile 10 yıl vadeli 2 milyon TL kredi alacaklar için aylık faiz yüzde 0,89 olacak. Bu durumda ödenecek aylık taksit tutarı ise 27 bin 188 lira 98 kuruşa inicek. Böylece 10 yıl boyunca ödenecek toplam kredi tutarı ise 3 milyon 262 bin 677 lira 60 kuruşta kalacak. Normal piyasa şartlarına göre ise altın ve döviz bozdularların cebinde 769 bin 610 lira 40 kuruş daha fazla para kalacak.

FOTOĞRAF 13 Bu akşam saatlerinde Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının gündemlerinden biri de ekonomideki son gelişmelerdi. Toplantıda, hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadelede atılacak adımlar görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından yaptığı açıklamalarda vatandaşa yeni müjdeler verdi. \"​Siyaset ve toplum mühendislikleriyle Türkiye'yi yönlendirme devri artık bitmiştir. Bu vesile ile ülkemiz gündemindeki kimi hususlarla ilgili yürüttüğümüz hazırlıklar sonunda ortaya çıkan müjdeleri paylaşmak istiyorum\" diyen Erdoğan, ilk müjdenin konut almak isteyen vatandaşlar ve konut yapan firmalarla ilgili olduğunu belirtti. \"KONUT FİYATLARINDA ÇOK BÜYÜK ARTIŞLAR YAŞANDI\"<br><br>Daha önce 1 milyon 100 binin üzerindeki konutla vatandaşların uygun şartlarda ev sahibi yapıldığını hatırlatan Erdoğan, \"Bankacılık sektörünün verdiği uygun kredilerle milyonlarca vatandaşımız ev sahibi olmuştu. Son olarak küresel ekonomide fahiş yükselişler sebebiyle konut inşasında yavaşlama, konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı\" dedi. 0,99 FAİZLİ KONUT KREDİSİ<br><br>\"Vatandaşlarımızı konut sektöründeki bu dalgalanmaktan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirme kararı aldık\" ifadelerini kullanan Erdoğan, birinci pakette, ilk defa tek konut sahibi olacak vatandaşlara 2 milyon değere sahip birinci el satın almamalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacağını duyurdu. \"Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin amacı da döviz ve altın varlıkların Türk Lirasına dönüşünü teşvik etmektir\" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: \"Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40'ı tamamlanmış, asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık. 1 yıl boyunca konut fiyatlarını sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli rakama kadar 36 ay vade ile bu finansmandan yararlanabilecek. Böylece konut arzının artmasını, fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz. TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz düşük maliyetli, satış fiyatlı sosyal konut projelerine hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımız için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız. Küçük ölçekli müteahhitlere şehir içindeki küçük parsellere konut yapabilmeleri için metrekaresini belli fiyatın üzerinde satamamaları şartıyla uygun maliyetli kredi kullandıracağız. Rezerv alanlarda yapılan uygun maliyetle desteklenen konutlar da 5 yıl süreyle satışa tabi olacaktır. Denetimde TOKİ ve Emlak Konut gibi birikimi olan kurumlarımızı da kullanacağız. Ada düzeyinde sadece hak sahiplerine yönelik uygun maliyetli kredilerle kentsel dönüşüm projelerini hızlandıracağız. Hak sahipleriyle müteahhitlerin bir araya gelerek yürütecekleri projelerin denetimlerini daha sıkı şekilde gerçekleştireceğiz.\" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren ev müjdesi: Konut finansmanında üç farklı paket Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de yaklaşık üç saat süren kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konut almak isteyen vatandaşlara ve konut yapan firmalara müjde verdi. Konut finansmanında üç farklı paket olacağını aktaran Erdoğan, "Vatandaşlarımızı konut sektöründeki bu dalgalanmaktan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirme kararı aldık" dedi. Peki yeni konut kredisi paketi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin detayları neleri içermektedir? İşte ayrıntılar... BiP'te paylaş

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