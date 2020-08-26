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Koronavirüs İngiliz turizmine darbe vurdu: 22 milyar sterlinlik kayıp var

Koronavirüs İngiliz turizmine darbe vurdu: 22 milyar sterlinlik kayıp var

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını İngiltere turizmine de darbe vurdu. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nden yapılan açıklamada, salgın nedeniyle turistlerin ülkede yaptığı harcamanın yüzde 78 azalmasının, bu yılın toplamında turizm gelirlerinin yaklaşık 22 milyar sterlin gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronvirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İngiltere’nin turizm gelirlerinin bu yıl 22 milyar sterlin azalması bekleniyor.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nden (WTTC) yapılan açıklamada, salgın nedeniyle turistlerin ülkede yaptığı harcamanın yüzde 78 azalmasının, bu yılın toplamında turizm gelirlerinin yaklaşık 22 milyar sterlin gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

  • Üç milyon insan işini kaybedebilir
  • Açıklamada salgının ekonomik etkileri nedeniyle İngiltere’de seyahat ve konaklama hizmetlerinde çalışan 3 milyon insanın işlerini kaybedebileceği de kaydedildi.

WTTC açıklamasında turistlerin İngiltere’nin Avrupa’da salgından en çok etkilenen ülke olması nedeniyle ülkeyi ziyaret etme konusunda çekimser davrandığına da vurgu yapıldı.

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İngiltere’nin başkenti Londra’nın turist sayısındaki azalıştan en fazla etkilenen şehir olduğunun belirtildiği açıklamada, Londra’nın toplam turizm gelirleri içerisinde yabancı turistlerin payının yüzde 85 olduğu kaydedildi.

  • Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen WTTC Başkanı Gloria Guevara, “Son verilere bakıldığında, salgının gelirleri turizme bağlı olan milyonlarca hane halkı üzerinde yarattığı baskı ve üzüntü görülüyor.” ifadelerini kullandı.

Guevara, “İngiltere’nin acilen karantina uygulaması yerine daha hızlı, kapsamlı ve etkili test ve izleme yöntemlerine başvurması gerektiğini düşünüyoruz.” yorumunu yaptı.

Turizm, İngiliz ekonomisi içerisinde 145,9 milyar sterlin ile yüzde 7,2’lik paya sahip. Ülkenin turizm sektöründe yaklaşık 3,3 milyon kişi istihdam ediliyor. İngiltere’yi ziyaret eden turistler yılda yaklaşık 29,8 milyar sterlin harcıyor.

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