Ekonomi Koronavirüs salgını Çinli havayolu şirketi de İstanbul uçuşlarını durdurdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Koronavirüs salgını: Çinli havayolu şirketi de İstanbul uçuşlarını durdurdu

Çin uçuşlarını geçici olarak durdurma kararı alan Türk Hava Yolları'nın ardından, İstanbul'a uçan iki Çinli havayolu şirketinden biri olan China Southern de Mart sonuna kadar Pekin-İstanbul seferlerini durdurdu.

Haber Merkezi DHA
Vatandaşlar tahliye ediliyor.
Vatandaşlar tahliye ediliyor.

Diğer havayolu Sichuan Airlines ise Chengdu-İstanbul seferlerine 15 Şubat'tan itibaren 31 Mart'a kadar ara verecek. Ayrıca İstanbul Havalimanı'nda Tayvan'ın başkenti Taipei ve Hong Kong'tan gelen yolculara yönelik termal kameralı tarama uygulaması da devam edecek.

  • Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'de ortaya çıkan yeni tip ölümcül 'koronavirüs' salgını nedeniyle acil durum ilan etmesinin ardından Çin ile Türkiye arasında yapılan uçak seferlerine yönelik önemli kararlar alındı.

İlk olarak THY'den yapılan açıklamada, "koronavirüs kaynaklı durumun ve son gelişmelerin ulusal ve uluslararası otoriteler ile yakından değerlendirilmesi" amacıyla 9 Şubat'a kadar olan Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian seferlerinin durdurulduğu duyurulmuştu.

Çinlilerin imdadına robotlar yetişti
OYNAT 00:00
Çinlilerin imdadına robotlar yetişti

Hangzhou kentinde bir otelde karantina altına alınan Çinlilerin imdadına robotlar yetişti. Sinapur'dan Çin'in Hangzhou'ya inen uçaktaki yolcular kentteki bir otelde karantina altına alındı. Dışarıya çıkamayan Çinlilere robotlar yiyecek götürüyor. Uçaktaki yolcular arasında bir virüs vakası tespit edilmişti.


CHİNA SOUTHERN HAVOYOLLARI'NIN PEKİN-İSTANBUL UÇUŞLARI İPTAL


THY'nin yanı sıra İstanbul'a uçan iki Çinli havayolu şirketinden biri olan China Southern Airlines, 24 Ocak'ta ipal ettiği Wuhan -İstanbul seferlerinin ardından Pekin uçuşlarını da iptal etti. China Southern Havayolları'nın Mart ayı sonuna kadar Pekin - İstanbul seferlerini durdurduğu bildirildi.

  • Ayrıca 30 Nisan'da Chengdu - İstanbul seferlerine başlayan Sichuan Havayolları'nın da haftada üç sefer karşılıklı olarak düzenlenen seferlerinin 15 Şubat'a kadar devam edeceği ve bu tarihten itibaren de 31 Mart'a kadar iptal edildiği belirtildi.

Koca Yusuf yola çıktı
DÜNYA
Koca Yusuf yola çıktı


HONG KONG VE TAİPEİ'DE TERMAL KAMERA UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Öte yandan Çin seferlerinin durdurulmasına rağmen İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong ve Taipei'den den gelen yolculara yönelik termal kameralı tarama uygulamasının da devam edeceği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de tanısı konan hasta yok
HAYAT
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de tanısı konan hasta yok
ABD Yunanistana konuşlanıyor

ABD Yunanistan'a konuşlanıyor

Meclis'ten geçti Ege'deki limanlar ABD'ye üs oluyor.
Fayların kırılma zamanı geçti

Fayların kırılma zamanı geçti

​Marmara'ya kıyısı olan tüm şehirler etkilenecek.
Yarın kem gözlerin Kabeye çevrilmesini engelleyemeyiz

"Yarın kem gözlerin
Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'ü işgal planına tepki gösterdi.
Magandaya<br>zorla getirme kararı

Magandaya
zorla getirme kararı

​Bakırköy'de insanların üzerine aracını sürmüştü.
Irkçı akımlarla<br>mücadele edeceğiz

Irkçı akımlarla
mücadele edeceğiz

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan'da açıklamalarda bulundu.
Rusya'da<br>gaz patlaması

Rusya'da
gaz patlaması

​Fabrikada 4 Türk çalışan yaşamını yitirdi.

Koca Yusuf yola çıktı

Koca Yusuf yola çıktı

Çin'den Türklerin tahliyesi için gidiyor.
Yasa dışı<br>bahis operasyonu

Yasa dışı
bahis operasyonu

​Bazı banka ve ödeme kuruluşlarına inceleme.
Virüs ekonomimize yarayacak

Virüs ekonomimize yarayacak

​ABD Ticaret Bakanı'ndan tepki çeken açıklama.
Çinlilerin imdadına robotlar yetişti

Çinlilerin imdadına robotlar yetişti

​Dışarıya çıkamayanlara robotlar yiyecek götürüyor.
Toplanandan<br>5 katını harcadık

Toplanandan
5 katını harcadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'deprem vergisi' iddialarına sert çıktı.
Çin'den gelenlere<br>özel hastane

Çin'den gelenlere
özel hastane

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de korona tanısı konan hasta yok.
Bu kadınla evlenemezsin

Bu kadınla evlenemezsin

​FETÖ imamı istedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı dövmüş.
İdlib'de güvenli bölge şart

İdlib'de güvenli bölge şart

MGK'da mesaj verildi, çalışmaların başlaması bekleniyor.
Tek haneye indi

Tek haneye indi

Kasım 2016'dan bu yana ilk kez gerilemiş oldu.
İBB yöneticisinden kadın işçilere iğrenç sözler

İBB yöneticisinden kadın işçilere iğrenç sözler

"Bunları akşam itfaiyecilerle buluşturun, bir gece düzenleyin".

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.