Kozmetikte yerli üretim payı artıyor

Hong Kong merkezli AS Watson Group bünyesinde faaliyet gösteren şirket, ülkemizdeki 21'inci yılında 500 mağaza, yaklaşık 4 bin çalışana ulaştı. Şirket, yeni dönemde mağaza yatırımlarını sürdürmeyi hedefliyor. Watsons Türkiye ve GCC (Körfez Ülkeleri) Geliştirme Genel Müdürü Mete Yurddaş, "Türkiye; genç nüfusu, dinamik yapısı ve değişen tüketim alışkanlıklarıyla büyük potansiyel taşıyan bir pazar. Biz de bu potansiyele inanarak yatırımlarımıza devam ediyor, yeni mağazalar açıyor ve istihdam yaratmayı sürdürüyoruz" dedi. Yurddaş, son dönemde Güney Kore menşeili cilt bakım ürünlerinin ciddi talep gördüğünü kaydetti.

Yerli firmaların sektördeki hızlı büyümesine değinen Yurddaş, "Yerli markaların hızlı hareket edebilme avantajı var. Özellikle cilt bakımında son 3-4 yılda ciddi pay elde ettiler. Örneğin, cilt bakımında payları yüzde 25'e kadar çıktı. Saç kategorisinde bu oran yüzde 10-15 seviyelerinde" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 8 yıl önce tüm ürünlerini ithal ettiklerini belirten Yurddaş, şunları söyledi: "Markamız ürünlerinin üretimini yüzde 80'ini Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de sektör çok güçlü ve başarılı üreticiler bulunuyor. Bu firmalar yeni markalaşıyor ancak üretim kapasiteleri oldukça yüksek. Yurt dışına ihracat da güçlü şekilde ilerliyor." Türkiye'nin genç nüfusu ve tüketim alışkanlıklarıyla önemli pazar olduğunu kaydeden Yurddaş, şirketin fiziksel mağazalar ile dijital kanalları entegre eden O+O yaklaşımını sürdürdüğünü, ayrıca yıl içinde güzellik, kişisel bakım ve iyi yaşam kategorilerinde yeni marka yatırımlarına devam edeceklerini ifade etti.