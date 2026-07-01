Golda Gıda'dan 805 milyonluk halka arz

Anadolu'nun köklü gıda üreticilerinden Golda Gıda, sermaye piyasalarına açılıyor. Şirket, bugün başlayacak talep toplama sürecinde paylarını 9,20 TL sabit fiyatla yatırımcıya sunacak. Yaklaşık 805 milyon TL büyüklüğe ulaşması beklenen halka arzdan elde edilecek kaynak, üretim kapasitesini artıracak yatırımlar ile işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacak. Yaklaşık 30 yıllık üretim tecrübesiyle faaliyet gösteren Golda Gıda'nın halka arzı, Misyon Yatırım Bankası ve Gedik Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek. Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemiyle bugün ve yarın talep toplanacak. Şirketin çıkarılmış sermayesi 200 milyon TL'den 250 milyon TL'ye yükseltilirken, toplam 87 milyon 499 bin 998 TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak. Katılım endeksine uygun olan Golda Gıda payları, Borsa İstanbul Ana Pazar'da GOLDA koduyla işlem görecek. Halka açıklık oranının ise yüzde 35 olması bekleniyor.

ÖZ KAYNAKLARI 3,9 MİLYAR TL

Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan, halka arzın şirket için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, "Halka arzı şirketimizin yurt içi ve yurt dışındaki büyüme hedeflerini destekleyecek stratejik bir adım olarak görüyoruz. Kurumsal yapımızı daha da güçlendirecek, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışımızı ileri taşıyacağız. Güçlü üretim altyapımızı yeni yatırımlarla destekleyerek hem üretim kapasitemizi hem de operasyonel verimliliğimizi artırmayı hedefliyoruz" dedi. Doğan, halka arz gelirinin yüzde 50-60'lık bölümünü makarna, irmik, bakliyat ve bisküvi üretim hatlarında kapasite artışı ve modernizasyon yatırımlarında, kalan yüzde 40-50'lik kısmını ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde değerlendirmeyi planladıklarını söyledi. Şirketin finansal performansına ilişkin bilgi veren Doğan, 2026'nın ilk çeyreğinde hasılatın 685 milyon TL'yi aştığını, öz kaynakların 3,9 milyar TL'ye ulaştığını ve brüt kârın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla yaklaşık 91 milyon TL olarak gerçekleştiğini bildirdi. Doğan, halka arzdan sağlanacak kaynakla kapasite artışı, modernizasyon ve verimlilik yatırımlarını hızlandırarak rekabet güçlerini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

60'I AŞKIN ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Sermaye piyasalarının şirketlerin sürdürülebilir büyümesinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Bera Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Telat Seher ise, "Halka arzlar sayesinde şirketlerimiz kurumsal yönetim, şeffaflık ve hesap verebilirlik alanlarında yeni bir gelişim ivmesi kazanıyor. Golda Gıda'nın halka arzı da bu anlayışımızın yansımasıdır. Şirketimizin, Karaman'ın ilk, Konya'nın ise 9'uncu halka açık şirketi olacak olması da bölgemiz adına ayrı bir gurur kaynağı" diye konuştu. Karaman Kazımkarabekir'deki tesisinde makarna, un, irmik, bisküvi ve gofret üreten Golda Gıda, bugün ürünlerini 6 kıtada 60'tan fazla ülkeye ulaştırıyor.



