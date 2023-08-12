Kredi maliyetini masrafla şişiriyorlar

Üretim ve yatırımın önündeki en büyük engellerden biri olan faiz ve kredi masrafları iş dünyasını zorluyor. Artan kredi maliyetlerini eleştiren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Bazı bankaların, ağırlıklı özel bankaların, faizlerdeki artışa ilave olarak ticari kredilerde komisyon, vadesiz mevduat tutma şartı gibi dolaylı maliyetlerle krediyi anons edilenden daha pahalı hale getirerek, uygulanabilir olmaktan çıkardıklarını görüyoruz” dedi.





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Avdagiç, İTO'nun Ağustos ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Merkez Bankası’nın sadeleştirme adımlarıyla, kredi mekanizmasındaki tıkanıklığın ve finansmana erişimdeki zorlukların aşılması yönünde işaretler alınmaya başladığını söyledi. Bu gelişmeyi önemli bulduklarını belirten Avdagiç, bununla birlikte bazı bankaların kredi maliyetini aşırı pahalı hale getiren uygulamalara yöneldiklerine işaret etti. Avdagiç, “Piyasanın işleyişini bozan bu türden suistimallere fırsat verilmemesi ve hızla caydırıcı tedbirlere başvurulması gerektiğini de ilgili makamlarla paylaştık” ifadelerini kullandı.





FİNANSMANA ERİŞİMDE SOMUT ADIM BEKLİYORUZ

Şekib Avdagiç, hükümetin enflasyonla mücadeleyi öne alan, ihracat ve üretimi destekleyen yaklaşımının, reel sektörün beklentileri ile örtüştüğünü ifade ederek, şunları kaydetti: “Şu anda çok yoğun şekilde yaşadığımız finansmana erişim başta olmak üzere beklentilerimizi ekonomi yönetimi ile paylaştık. Finansman konusunda ifade etmem gerekir ki arzu ettiğimiz noktada değiliz. Ankara’daki toplantıda Hazine ve Maliye Bakanımız 1.5-2 ay içinde finansmana erişim konusunda önemli, olumlu somut adımlar atılacağıyla ilgili bize bilgi verdi. Bunu heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Avdagiç, enflasyonla mücadelenin başlatıldığı bu süreçte uygulanacak para ve maliye politikasının, üretim-istihdam-ihracat sacayağı ile uyumunun önem taşıdığını kaydetti. Avdagiç, "Bu senkronizasyonu ne kadar sıkı örtüştürebilirsek, enflasyonla mücadele ederken, 'üretimi, ihracatı ve istihdamı korumada' o derecede başarılı olacağımıza inanıyoruz” dedi.



