Kredi ve ÖTV’de umudumuz bitti

Toyota’nın efsane modellerinden Hilux’un GR versiyonu Avrupa lansmanı Kapadokya’da gerçekleştirildi. 150’ye yakın uluslararası gazetecinin katılımıyla gerçekleşene tanıtımda konuşan Toyota Türkiye Pazarlama CEO’su Ali Haydar Bozkurt, fiyatı henüz belli olmayan modelden bu yıl 1000 adet talep ettiklerini ve bu kadar satabileceklerini vurguladı. Yeni model mayısta satışa sunulacak.

HERKES İSTİYOR AMA ALAMIYOR

Hilux modelinin kendi segmentinde yüzde 60’lara varan Pazar payına sahip olduğunun altını çizen Bozkurt, “Çok geniş bir kitlesi var. Sadece ticari maksatlı değil her kesimden insanlar kullanıyor bu modelimizi. Madenciler çok tercih ediyor. Yerin 800 metre altında iş makinesi gibi kullanıyorlar. Birçok ülke bu modele yoğun talep gösteriyor. Geçtiğimiz yıl bizde satış için istedik ama yeterli derecede karşılık bulamadık. Ama bu yıl hedefimiz 7500 adede ulaşmak bu modelde. Bunun 1000 adedi Hilux GR olacak” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE TİCARİDE AVRUPA İKİNCİSİ

Toyota Türkiye’nin ticari araç satışında İngiltere’nin ardından Avrupa ikincisi olduğunu belirten Bozkurt, “2023 yılı verilerine göre onlar 14-15 bin üzeriydi biraz. Biz 9-13 bin seviyesinde olduk. Önümüzde uzun bir maraton var. Yıl içinde parametreler çok değişiyor. O kadar çok şey oluyor ki yıl başlayınca. Şu anda ilk çeyrek çok iyi. Şubat geçen yıla göre kötüydü ama genel olarak iyiydi. Mart ayı da aslında çok iyi gidiyor. Orada 100 binli adetleri görebiliriz. Biz de bu yıl satışlarda marka olarak 61 binden 85 bin adede çıkmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Kredi ve ÖTV baremlerinin güncellenmesinde son 2 yıldır umutlu olduklarını ama yapılan yeni düzenlemelerle birlikte bunun olmayacağını anladıklarını söyleyen Toyota Türkiye CEO’su sözlerini şöyle sürdürdü:

EN AZINDAN 2.EL KREDİSİ AÇILSIN

“İki yıl oldu galiba en son güncelleme. Elektrikliye destek geldi ama genele gelmedi maalesef. Biz eskiden hatırlarsınız yüzde 70'in üzerinde kredi kullanımı yapardık. Şimdi yüzde 10’lara düştü. Yakın gelecekte ben orada bir değişiklik olacağını maalesef çok beklemiyorum. ÖTV bareminde bir değişiklik olmasını da çok umut etmediğim gibi. Aslında temel beklenti kredi şu anda. Kredi evet, yani mesela en azından, en azından ikinci el araçlara o kısıtlamayı kaldırabilirler. Hurda teşvikine de ihtimal vermiyorum.”

Hilux GR Sport gücün zirvesi

Toyota’nın yeni modeli Hilux GR Sport, ürün gamının zirve modeli olarak yerini alacak. Türkiye’de mevcut olarak satışa sunulan Hi-Cruiser, Adventure ve Invincible versiyonlarının üzerinde konumlanacak olan GR Sport, hem donanımı hem de tasarımıyla segmentinde fark yaratacak. Toyota Hilux GR Sport’un kendini kanıtlamış 2.8 litrelik turbo dizel motoru, her türlü sürüş koşulunda üstün tepki ve performans sunuyor. 204 beygir güç ve 500 Nm tork üreten motor, altı ileri otomatik şanzıman ile eşleştirilerek pürüzsüz ve güçlü bir sürüş deneyimi sağlıyor. Araç 3,5 ton çekme kapasitesi ve 1 ton taşıma kapasitesi ile segmentinin en iyilerinden biri olarak öne çıkıyor.











