Ekonomi Kripto paralarda deprem Kayıp sekiz haftada 1 trilyon doları aştı
DÜNYA EKONOMİSİ

Kripto paralarda deprem: Kayıp sekiz haftada 1 trilyon doları aştı

Kripto para piyasalarında düşüş sürüyor. Sabit ve alt koinlerde düşüş eğilimi bu hafta da devam etti. 2021 yılının kasım ayında 69 bin doları aşarak rekor kıran Bitcoin, mart sonunda 48 bin doların üzerini görse de üst üste 8 haftayı değer kaybıyla kapattı. Geçen hafta 29 bin 100 dolar seviyelerinde dengelenen Bitcoin bu hafta 30 bin 334 dolar seviyelerinde başladı. 8 haftada 1 trilyon dolardan fazla kayıp oluştu.

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Haber Merkezi Diğer
Kripto paralarda deprem: Kayıp sekiz haftada 1 trilyon doları aştı
Foto/arşiv

Kripto para piyasalarında düşüş devam ediyor. Bitcoin ve Ethereum'da yüzde 50'den fazla değer kaybı var. 8 haftada piyasadan 1 trilyon dolardan fazla para silindi.

LUNA'NIN DEĞERİ SIFIRLANDI

Kripto para piyasalarında LUNA'nın değerinin sıfırlanması koinlerde deprem etkisi yarattı. Sabit koinlerdeki istikrarsızlık piyasanın geneline sıçradı.

BİTCOİN DÜŞÜŞTE

2021 yılının kasım ayında 69 bin doları aşarak rekor kıran Bitcoin, mart sonunda 48 bin doların üzerini görse de üst üste 8 haftayı değer kaybıyla kapattı.

Geçen hafta 29 bin 100 dolar seviyelerinde dengelenen Bitcoin bu hafta 30 bin 334 dolar seviyelerinde başladı.

ETHEREUM 2 AYDIR DÜŞÜŞTE

Piyasalarda en yüksek ikinci değere sahip Ethereum da 2021 yılının kasım ayında 4 bin 870 dolarla zirveyi görmüş, ardından düşüş trendine girmişti.

Ethereum da arka arkaya 8'inci haftayı kayıpla kapattı.

Geçen hafta bin 960 dolarda dengelenen Ethereum bu hafta 1874 dolar seviyesinde dalgalanıyor.

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