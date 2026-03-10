Kripto varlık da haczedilecek

Cebrî İcra Kanunu'nda kripto varlıkların hukuktaki statüsüne ilişkin açık bir düzenleme bulunmadığı için uygulamada farklı yorumlar ortaya çıkabiliyordu. Yeni düzenlemeyle kripto varlıkların da borçlunun mal varlığının bir parçası olduğu açıkça kabul edilerek haciz ve icra işlemlerine konu edilebilmesi sağlanacak. Bu sayede borçluların mal varlıklarını kripto varlıklara dönüştürerek hacizden kaçınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

HUKUKİ ALTYAPI OLUŞMASI LAZIM

Özellikle son yıllarda kripto varlıkların yatırım ve tasarruf aracı olarak yaygınlaşması nedeniyle, alacaklıların bu varlıklara erişimini sağlayacak açık bir hukuki çerçeve oluşturulması gerektiği belirtiliyor. Düzenleme ile icra dairelerinin kripto varlıkların bulunduğu hesaplara haciz uygulayabilmesi ve gerektiğinde bu varlıkların paraya çevrilmesi için hukuki altyapı oluşturulması amaçlanıyor.

TİCARİ HAYATA OLUMLU ETKİ

Taslak düzenleme, kambiyo senetlerine özgü icra takip yolunu da kaldırıyor. Böylece farklı takip yollarının sadeleştirilmesi amaçlanıyor. Ancak ticari hayatta önemli yer tutan kambiyo senetleri açısından bu değişikliğin etkilerinin tartışılabileceği belirtiliyor.

YARGI SÜRECİ SADELEŞECEK

Yeni sistemde icra dairelerine yatırılan veya tahsil edilen paraların nemalandırılması ve banka aracılığıyla ödenmesi öngörülüyor. Böylece uzun yargı süreçlerinde alacaklı ve borçluların parasının değer kaybetmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Hazırlık çalışmaları süren taslak düzenlemenin, icra takiplerinin daha hızlı sonuçlanması ve alacaklı ile borçlu arasındaki menfaat dengesinin yeniden kurulmasına katkı sağlaması bekleniyor.

İTİRAZ SÜRESİ İKİ HAFTAYA ÇIKIYOR

Ayrıca ödeme emrine itiraz süresi 7 günden iki haftaya çıkarılırken, alacaklının açabileceği itirazın iptali davası için süre 1 yıldan 6 aya indirilecek. Böylece icra dosyalarının uzun süre askıda kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.







