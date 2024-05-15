Kriptoyla şirkete ortak olunamayacak

Meclis'e sunulması beklenen kripto varlıklar düzenlemesinin detayları netleşiyor. Kripto Varlıklar Yasa Teklifi'nin taslak metininde kripto varlıklar, 'fayda kripto varlıkları', 'elektronik para mahiyetindeki kripto varlıklar' ve 'değere sabitleme amacını haiz istikrarlı kripto varlıklar' olarak üç sınıfta değerlendirilecek.

SPK’YA TABİ TUTULACAK

Kripto varlık türleri, Sermaye Piyasası Kurulu dışındaki kurum ve kuruluşların diğer mevzuattan kaynaklanan görevlerinin saklı olduğu çıkarılacak yasaca düzenlenecek. Örneğin, herhangi bir şekilde bir şirkette ortaklık hakkı tanımak vaadiyle halktan para toplanması halinde (karşılığında resmi senet verilerek, adi kağıt parçası üzerine yazılarak, sözlü beyan verilerek vs.) yapılan faaliyet izinsiz halka arz tanımına girdiği için Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi olacak. Dolayısıyla şirkete ortaklık vaadiyle para toplanması halinde, diğer vaat yöntemlerinde olduğu gibi söz konusu faaliyet SPK mevzuatına tabi olacak.

TÜRKÇE SİTE AÇMA ZORUNLUĞU

Taslakta, yurt dışı platformların/borsaların Türkçe internet sitesi açması, Türkiye'de yerleşiklere yönelik reklam yapılması gibi faaliyetlerde bulunması halinde gerekli tedbirler alınacağı vurgulandı. Sermaye piyasası araçlarının kripto varlık olarak ihracına ilişkin esasların belirlenmesi hususunda ise Sermaye Piyasası Kurulu yetkili olacak.

Kredili alım satıma izin yok

Kripto varlıkların fiyatlarında ani ve sert değişiklikler gerçekleşebildiğinden bu varlıkların riskini artıracak kredi işlem, açığa satış ve kaldıraçlı işlemlerde kullanılmayacak. Teklifin yasalaşmasından sonra kripto varlıkların kredili alım, açığa satış ve kaldıraçlı alım satımının yasaklanması için yönetmelik çıkarılacak.







