Krizler bize türbülans gibi gelir

Nafi Güral, hiçbir zaman frene basmadıklarını belirterek, "Bizim lügatımızda olumsuz şeyler yoktur. Herkesin kriz dediği şeylere biz türbülans deriz. Uçağa bindiğinizde zaman zaman türbülansa girersiniz. Ama türbülans halinde düşmüş hiçbir uçak yoktur" dedi.

Şirketin yeni dönem yatırımlardan da bahseden Güral, şöyle konuştu: "Projelerimiz hazır. Bodrum’da bir otel projemiz var, inşa halinde şu anda. Ayrıca, Kütahya'ya devasa bir fabrika yapıyoruz. Bu yıl da gayet iyi geçecek. 2028’e kadar bütün yatırımlarımızı planladık. 3 senelik ne yapacağımız planlı şimdiden. Eskiden 5 senelik yapıyorduk artık 3 senelik yapıyoruz. Şimdiye kadar yatırım planlarımız hiç aksamadı. Biz her daim üretmeye devam edeceğiz."