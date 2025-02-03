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Ekonomi
Krizler bize türbülans gibi gelir

Krizler bize türbülans gibi gelir

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:003/02/2025, Pazartesi
G: 3/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Nafi Güral.
Nafi Güral.

Otelcilik, turizm ve seramik gibi alanlarda faaliyet gösteren NG Grup'un Kurucu Başkanı Nafi Güral, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülsüm Güral Diş Hekimliği Fakültesi ve Ağız Diş Sağlığı Hastanesi'nin açılışı sonrası gazetecilerle bir araya geldi.

Nafi Güral, kriz dönemlerinde sakin kaldıklarını belirtirken; 2024'ün iyi geçtiğini, 2025'ten de son derece umutlu olduklarını, üretime ve yatırıma hız kesmeden devam edeceklerini dile getirdi.

FRENE BASMADIK

Nafi Güral, hiçbir zaman frene basmadıklarını belirterek, "Bizim lügatımızda olumsuz şeyler yoktur. Herkesin kriz dediği şeylere biz türbülans deriz. Uçağa bindiğinizde zaman zaman türbülansa girersiniz. Ama türbülans halinde düşmüş hiçbir uçak yoktur" dedi.

Şirketin yeni dönem yatırımlardan da bahseden Güral, şöyle konuştu: "Projelerimiz hazır. Bodrum’da bir otel projemiz var, inşa halinde şu anda. Ayrıca, Kütahya'ya devasa bir fabrika yapıyoruz. Bu yıl da gayet iyi geçecek. 2028’e kadar bütün yatırımlarımızı planladık. 3 senelik ne yapacağımız planlı şimdiden. Eskiden 5 senelik yapıyorduk artık 3 senelik yapıyoruz. Şimdiye kadar yatırım planlarımız hiç aksamadı. Biz her daim üretmeye devam edeceğiz."



#Üretim
#Seramik
#Ekonomi
#Nafi Güral

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