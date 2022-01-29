Kur ataklarıyla mücadelenin şifresi: Liralaşma stratejisi

Türkiye’nin fiyat istikrarı, döviz kuru ataklarıyla mücadele ve kalıcı cari fazla vermek için başlattığı Türkiye Ekonomi Modeli, TL’ye geçişin cazibesini de “Liralaşma stratejisi” ile artırıyor. Strateji çerçevesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası'nın (TL) desteklenmesine geniş çapta önlemler alıyor. Bakanlık tarafından tasarruflarını Türk Lirası'nda değerlendiren gerçek kişilerin kurdaki oynaklık karşısında koruma altına alınması amacıyla “Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM)” ürünü uygulamaya alındı.

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HAZİNE KARŞILAYACAK

Bu çerçevede KKM’ye ilişkin maliyetin Hazinece karşılanmasına ilişkin Kanun değişikliği 22 Ocak’ta yayımlandı. Bankalardan edinilen verilere göre, 26 Ocak itibarıyla bu hesaplarda 146,7 milyar liralık bakiye, sistemde kayıtlı yaklaşık 453 bin gerçek kişi bulunuyor. Ayrıca, TL’nin desteklenmesi için TCMB tarafından da döviz mevduatında hesap sahibinin talebi üzerine, Türk lirası vadeli hesaplara dönüşüm halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanması için düzenleme yapıldı.

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DÖNÜŞEN, ZORUNLU KARŞILIKTAN MUAF

TCMB, döviz tevdiat hesapları ile altın hesaplarından TL vadeli mevduata ve katılım hesabına dönüşen tutarları, zorunlu karşılıktan muaf tuttu. Tüzel kişilere de dönüşüm halinde aynı destek sağlanacak. Bankalardan edinilen verilere göre, 26 Ocak itibarıyla bu hesaplarda 46 milyar lirası gerçek, 18 milyar lirası tüzel kişilerden olmak üzere toplam 63,5 milyar liralık bakiye gerçekleşti. Sistemde kayıtlı yaklaşık 76 bini gerçek, 6 bini tüzel toplamda 82 binden fazla kişi kayıtlı. Böylelikle 26 Ocak itibarıyla bu hesaplarda, döviz hesaplarından dönüşen tutar 63,5 milyar lira olmak üzere toplam tutar 210,3 milyar lirayı aştı. Bu hesaplarda, gerçek kişiler 192 milyar lirayla yüzde 91,3 pay alırken, şirketler 15 milyar lirayla yüzde 8,7 oldu.

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Sıfır stopaj desteği

Liralaşma stratejisi kapsamında, kur korumalı hesaplar ve dönüşüm yapılan hesaplar üzerinde stopaj oranı sıfır olarak belirlendi. Döviz kurundaki oynaklık nedeniyle fiyatlamada zorluk yaşayan ihracatçı ve ithalatçı firmalara yönelik döviz satım ihaleleri düzenlenmeye başlandı. TL tasarrufu desteklemek için Bireysel Emeklilik Sistemi’ne devlet katkısı yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarıldı. Portföyünde yabancı para cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı diğer sermaye piyasası araçları bulunan fonlar dışındaki yatırım fonlarından elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesi sağlandı.

'Altın'a yeni düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TCMB, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalara da devam ediyor. Bu kapsamda, gelecek dönemde bireysel ve kurumsal yatırımcılara yönelik, alternatif borçlanma enstrümanlarının ihraç edilmesi planlanıyor. Rekabeti ve verimliliği artırıcı yapısal politikalarla enflasyonun düşürülmesi hedefi doğrultusunda düzenli toplanan Fiyat İstikrarı Komitesi, fiyat hareketleri yakından izlerken, arz şokları durumunda alınacak tedbirler de gözden geçiriliyor.