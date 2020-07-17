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Ekonomi Kurbanlıkta rekor bağış Hisse bedeli en az 1800 lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kurbanlıkta rekor bağış: Hisse bedeli en az 1800 lira

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala salgın sebebiyle rekor bağış yapıldı. ETBİR Başkanı Ahmet Yücesan, “Bağış hisselere inanılmaz bir talep var. Görüştüğümüz vakıf ve dernekler, ‘Geçen yıl bayramın birinci gününde ulaştığımız bağış sayısının iki katına 15 gün önceden ulaştık’ diyor. Bağış hisseler 850 liradan başlıyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, Türkiye genelinde Kurban Bayramı’nda 800 bin-bir milyon aralığında büyükbaş, 2,5-3 milyon küçükbaş hayvan kesildiğini kaydederek, son yıllarda Türkiye’nin hayvan sayısının yeterli olduğunu ve mevcut stokun talep edilecek kurban sayısını rahatlıkla karşılayabileceğini kaydetti.

Ahmet Yücesan

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FİYATLAR YÜZDE 7 ARTTI

İstanbul’a dün itibarıyla kurbanlıkların girmeye başladığını dile getiren Yücesan, “Büyükbaş kilogram fiyatında geçen yıla göre yüzde 7-8 aralığında artış var. Fiyatlar 28 liradan başlıyor ve 30 liraya kadar çıkabiliyor. Nadiren de olsa 27 liraya da bulunabilir ancak ortalama başlangıç fiyatı 28 lira” açıklamasında bulundu. Yücesan, küçükbaş fiyatlarında da hafif artış yaşandığını kaydederek, “Anadolu ırkları 30 liradan, Trakya kıvırcığı ise 33 liradan başlıyor” diye konuştu.

SALGIN BAĞIŞA YÖNLENDİRDİ

Yücesan, İstanbul’da geçen yıl ortalama 80 bin civarında büyükbaş, bir milyon adede yakın da küçükbaş kesildiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yıl salgın nedeniyle hiç olmayan bir şeyi görüyoruz. İnsanlar genelde bağışa yöneldi. Bağış hisselere inanılmaz bir talep var. Görüştüğümüz vakıf ve dernekler, ‘Geçen yıl bayramın birinci gününde ulaştığımız bağış sayısının iki katına 15 gün önceden ulaştık.’ diyor. Mehmetçik Vakfı, Kızılay, Diyanet Vakfı, yardım dernekleri ve tüm ilgili STK’lara bağış artmış durumda. Bunun en büyük sebebi küresel salgın nedeniyle insanların toplu ortamlardan, kurban kesim yerlerinden, hayvan satış merkezlerinden uzak olmak istemesi.” Yücesan, kişilerin kesim merkezlerinde bir hisseye girmesinin en düşük bedelinin 1.800 lira olduğunu belirterek, buna karşın bağış hisselerin 850 liralardan başladığını, bu durumun da insanları bağışa yönlendirdiğini, sonuçta aynı ibadetin yerine getirildiğini söyledi.

KAÇAK KESİME İZİN YOK

ETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yücesan, salgın nedeniyle vatandaşların eski alışkanlıklarını bir kenara koyacağını belirterek şunlara vurgu yaptı: “Önceden bazı vatandaşlar çadırdan hayvanını alıp arabanın arkasında atıp bayram günü bir yol kenarında, petrol istasyonunda, araba yıkamacıda veya benzer bir yerde kendisi kesiyordu. Hem hijyen hem de sağlık anlamında hiç doğru olmayan bu kesimler aynı zamanda kayıt dışı olduğu için ekonomimize de zarar veriyordu. Bu yıl çok ciddi denetim olacak ve bu tür hareketlere izin verilmeyecek. Artık eski alışkanlıklar bir kenara bırakılacak.”

Evraksız kurbanlık Tuzla’da kesilecek

Fotoğraf: Arşiv
  • Dün itibarıyla İstanbul’a getirilmesine izin verilen kurbanlık hayvanlar, Anadolu yakasında Kuzey Anadolu Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişindeki Riva denetim noktasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi. Denetimlerde farklı illerden İstanbul’a kurbanlık taşıyan araçlar durdurularak hayvanların kulak küpeleri ve pasaportları kontrol edildi. Avrupa yakasına götürülecek kurbanlıklar için Trakya’ya geçiş sertifikası, Anadolu yakasında satılacak olanlar içinse veteriner sağlık raporunun bulunması gerekiyor. Kurban Bayramı’nın son gününe kadar sürecek denetimlerde, evrakında eksiklik bulunan hayvan sahiplerine ve kurbanlıkları taşıyan aracın şoförüne idari para cezası uygulanacak. Gerekli şartları taşımayan kurbanlıklarsa Tuzla’daki canlı hayvan pazarına yönlendirilerek yapılacak kontrollerin ardından kesilecek.

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