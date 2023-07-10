Lojistikte devler liginde

Yaklaşık 30 trilyon doları bulan küresel ticaretin ana unsuru lojistik sektörü; hava, deniz ve kara yolu taşımacılığıyla büyümesini sürdürüyor. 8 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşan global lojistik pazarı içinde bir Türk firması da dünya devleriyle rekabet edebilir düzeyde faaliyetler sürdürüyor. ABD'den Arjantin'e, Fas'tan Avustralya'ya, Japonya'dan Çin'e kadar geniş bir yelpazede ofisleri ve toplamda 1 milyon 250 bin metrekareye ulaşan depoları bulunan Barsan Global Lojistik (BGL), 3 yıl içinde 20 yeni ülkeyi daha faaliyet ağına ekleyecek. Şirket bu yatırımlarıyla dünyanın en büyüklerinden biri olmayı hedefliyor.

Cengiz Çaptuğ

AVRUPA’NIN TİCARET LİMANINA 2 DEPO

BGL, 65 ülkede 150'den fazla lojistik merkezi ve tesisleriyle dünyanın önde gelen şirketleriyle rekabet ederken, en tepedeki şirketler arasında yer alma hedefini büyük ölçüde gerçekleştirdi. Firma, yeni dönem hedeflerini 2 büyük depoya sahip olduğu Avrupa'nın lojistik merkezlerinden Rotterdam'da açıkladı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen BGL Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Çaptuğ, cumhuriyetin 100. yılında entegre lojistik hizmetlerini global ölçüde karşılayabilen, dünya gayrisafi milli hasılasının yüzde 95'ine sahip geniş bir coğrafyada yapılanmış ilk ve tek Türk şirketi olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

YATIRIM TAMAM SIRA HIZLI BÜYÜMEDE

Çaptuğ, kuruluşundan bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyen, global dünya devlerinin ihtiyaçlarına uygun lojistik çözümlerle sektöre öncü olan şirketin hedefleri hakkında şunları söyledi: "Yatırım dönemini tamamladık, hızla büyüme dönemine girdik. Bundan sonra dünya lojistik pazarının en önemli oyuncusu olmak için önümüzde hiçbir engelimiz kalmadı. Dünya genelinde, çoğu Türk olmak üzere 4 bin 200'den fazla çalışanımızla hizmet veriyoruz. Çin'den gelip ABD'ye ve Avrupa'ya giden, bir eyaletten diğerine taşınan, kısacası herhangi bir coğrafyadan bir diğer coğrafyaya uzanan taşımacılık işlerinin tamamında yer alıyoruz."







