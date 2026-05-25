LPG’li Dacia performansta nal toplatacak

Lansmana özel 1 milyon 580 bin liralık fiyatıyla 1 Haziran’da Türkiye pazarına yeniden sunulacak sedan modeli Logan, Türkiye’de iki farklı motor ve şanzıman seçeneğiyle satılacak. Bunlardan ilki, çift yakıt teknolojisine sahip 1,2 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli Eco-G 120 motor seçeneği, 197 Nm tork, 120 beygir güç ve çift kavramalı (EDC) otomatik vitesle kombine ediliyor. İkinci seçenek TCe 100 manuel vitesli benzinli motor ise 1,0 litrelik 3 silindirli turbo şarjlı yapısıyla 200 Nm tork ve 100 beygir güç üreterek, 6 ileri manuel şanzımanla eşleşiyor.

Yeni Sandero Stepway, yeni Jogger ve yeni Logan modellerinde sunulan Eco-G 120 otomatik motor, LPG’nin düşük tüketim avantajı ile otomatik şanzıman konforunu bir araya getiriyor. 1,2 litrelik turbo çift yakıtlı motor, eski jenerasyona göre daha yüksek performans sunuyor. Dacia, kullanıcıların LPG’den daha uzun süre faydalanabilmesi için LPG depo kapasitesini 40’tan 50 litreye çıkardı. Bu sayede araçların toplam menzili 1500 kilometreye ulaşıyor. Gruptaki diğer modellerden Sandero ve Sandero Stepway’de sunulan 1,0 litrelik 3 silindirli turbo benzinli motor, 100 beygir güç üreterek 6 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor. Jogger ise ECO-G 120 manuel vites seçeneğinin yanı sıra TCe 110 benzinli motor ve 6 vitesli manuel şanzımanla satın alınabiliyor. Yeni Sandero 1 milyon 238 bin liradan, yeni Sandero Stepway 1 milyon 535 bin liradan ve yeni Jogger 1 milyon 495 bin liradan başlayan mayıs ayına özel nakit alımda geçerli satış fiyatlarıyla sunuluyor.