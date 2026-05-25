LPG’li Dacia performansta nal toplatacak

Dacia yenilediği ürün gamının tümüne eklediği LPG'yle pazara iddialı bir dönüş yaptı. Elektrikli araçlardan bile daha az yakıt tüketimi iddiasıyla 13 yıl aradan sonra Logan 'ı pazara sunan marka, B sedan payını artırmayı hedeflerken tüm modellerinde tek depoyla en az 1500 kilometre menzil vadediyor.
Dacia, tamamen yenilenen tasarımı, zengin donanım seçenekleri ve Eco-G 120 motor teknolojisiyle yenilediği ürün ailesini tanıttı. Markanın yenilenen ürün ailesi, Sandero, Sandero Stepway, Jogger ve Logan modelleriyle ekonomik yakıt tüketimi, konfor, sürüş dinamizmi ve ulaşılabilir sahip olma maliyetini bir arada sunmayı hedefliyor.
LOGAN B SEDAN PAYINI ARTIRACAK
Lansmana özel 1 milyon 580 bin liralık fiyatıyla 1 Haziran’da Türkiye pazarına yeniden sunulacak sedan modeli Logan, Türkiye’de iki farklı motor ve şanzıman seçeneğiyle satılacak. Bunlardan ilki, çift yakıt teknolojisine sahip 1,2 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli Eco-G 120 motor seçeneği, 197 Nm tork, 120 beygir güç ve çift kavramalı (EDC) otomatik vitesle kombine ediliyor. İkinci seçenek TCe 100 manuel vitesli benzinli motor ise 1,0 litrelik 3 silindirli turbo şarjlı yapısıyla 200 Nm tork ve 100 beygir güç üreterek, 6 ileri manuel şanzımanla eşleşiyor.
OTOMATİK VİTESLİ LPG MÜŞTERİYİ CEZBEDECEK
Yeni Sandero Stepway, yeni Jogger ve yeni Logan modellerinde sunulan Eco-G 120 otomatik motor, LPG’nin düşük tüketim avantajı ile otomatik şanzıman konforunu bir araya getiriyor. 1,2 litrelik turbo çift yakıtlı motor, eski jenerasyona göre daha yüksek performans sunuyor. Dacia, kullanıcıların LPG’den daha uzun süre faydalanabilmesi için LPG depo kapasitesini 40’tan 50 litreye çıkardı. Bu sayede araçların toplam menzili 1500 kilometreye ulaşıyor. Gruptaki diğer modellerden Sandero ve Sandero Stepway’de sunulan 1,0 litrelik 3 silindirli turbo benzinli motor, 100 beygir güç üreterek 6 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor. Jogger ise ECO-G 120 manuel vites seçeneğinin yanı sıra TCe 110 benzinli motor ve 6 vitesli manuel şanzımanla satın alınabiliyor. Yeni Sandero 1 milyon 238 bin liradan, yeni Sandero Stepway 1 milyon 535 bin liradan ve yeni Jogger 1 milyon 495 bin liradan başlayan mayıs ayına özel nakit alımda geçerli satış fiyatlarıyla sunuluyor.
GARANTİ SÜRESİNİ 7 YILA YÜKSELTTİK
- Dacia, 7 yıl garanti süresi, yüksek ikinci el değeri, gelişmiş standart ADAS teknolojileri ve yaygın hizmet ağıyla kullanıcı deneyimini güçlendirmeyi amaçlıyor. Haziran itibarıyla Logan modelini otomotiv pazarına kazandıracaklarını aktaran MAİS Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, “Gerçekleştirdiğimiz bu ürün atağıyla Dacia’nın pazar payını artırmayı ve yeni ürün stratejimizle markayı daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz. Herkes için ulaşılabilir mobilite anlayışı, rakipsiz tüketim maliyetleri, fiyat-performans odağı ve güvenilirlik anlayışını baz alarak sunduğumuz 7 yıl garanti süresiyle Dacia’yı daha güçlü hale getiriyoruz” ifadelerini kullandı. Dacia2nın pazardan elde edeceği pay hedefi ise yüzde 5,5 ve üzeri olarak belirtildi.