LUNA-1 uydusu başarıyla fırlatıldı: İlk açıklama Haluk Görgün'den geldi

Görgün, "ASELSAN'ın LUNA-1 alçak yörünge IoT uydusunun SpaceX Falcon-9 ile başarıyla fırlatılması ve telemetri sinyallerinin Ankara'daki yer istasyonumuzdan alınması, Türkiye'nin uzay yolculuğunda yeni bir eşiğin aşılmasıdır. Bu başarı; uzay tabanlı haberleşme kabiliyetlerimizin geliştiğinin, düşük yörünge IoT teknolojilerinde milli çözümler üretebildiğimizin, kritik altyapılarda bağımsızlığımızın güçlendiğinin açık bir göstergesidir. Uzayda attığımız her adım; savunmadan iletişime, tarımdan lojistiğe kadar pek çok alanda ülkemize stratejik kapasite kazandırmaktadır. Bu kıymetli çalışmada emeği geçen tüm ASELSAN ailesini tebrik ediyorum. Her bir emek; Türkiye'nin uzaydaki varlığını daha da güçlendirmektedir. Hayırlar getirsin" dedi.