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Ekonomi

Maden yatırımları için 78,9 milyar liralık kaynak ayrıldı

Kamunun madencilik sektörü yatırımları için bu yıl ayırdığı kaynak miktarı 78,9 milyar lira oldu. Bu alanda en fazla kaynak 76,6 milyar lirayla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne ayrıldı.

15:00 . 27/01/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

2023 Yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemeye göre, 2023 yılında kamu kurumları tarafından yürütülecek 10 bin 915 proje için 454,2 milyar lira ödenek tahsis edildi. Bu ödeneğin 163 milyar 396 milyon 525 bin liralık kısmı kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) yatırımlarına ayrıldı.


Madencilik sektörüne yönelik kaynak miktarı ise 47 proje için yaklaşık 78,9 milyar lira olarak belirlendi.

Bu alanda en fazla kaynak 76,6 milyar lirayla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne ayrıldı. TPAO, yeni projeler için 20 milyar 178 milyon lira harcama yapacak. Kurumun 11 projesi bulunuyor.


Sektörde en fazla kaynak ayrılan ikinci kurum, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü oldu. Kurumun 6 projesi için 1 milyar lira kaynak tahsis edildi.


Yüksek proje sayısıyla dikkati çeken Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 11 proje için çalışma yürütecek. Kuruma, projeleri için 800 milyon lira kaynak kullandırılacak.

Yerli kömür üretiminde Türkiye'nin en önemli kamu kuruluşları olan Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü ile Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü de madencilik sektöründe bu yıl 10 projeye imza atacak.


TKİ'nin 6 projesi için 230 milyon lira, TTK'nin 4 projesi için de 190 milyon lira kaynak ayrıldı.

Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü de madencilik sektöründe kaynak ayrılan kurumlar arasında yer aldı. Kuruma 30 milyon lira kaynak tahsis edildi.




#2023 Yılı Yatırım Programı'
#enerji
#madencilik
#Madencilik Sektörü
#MTA
#TKİ
#TTK
1 saat önce
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Maden yatırımları için 78,9 milyar liralık kaynak ayrıldı
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