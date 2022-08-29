Ekonomi Madende rekora koşuyoruz İhracatı ilk 6 ayda 3,36 milyar dolara ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Madende rekora koşuyoruz: İhracatı ilk 6 ayda 3,36 milyar dolara ulaştı

Maden ihracatında alternatif pazarlara yöneliş olumlu sonuç verdi. Sektör ihracatı, ilk 6 ayda yüzde 19’luk artışla 3,3 milyar dolara ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Verilere göre yeni bir rekor geliyor. Bu artışta yarı mamul ve mamul ürünlerin yükseliş yakalaması da sevindirici” dedi.

Abone Ol Google News
Nur Banu Aras Yeni Şafak
Madende rekora koşuyoruz: İhracatı ilk 6 ayda 3,36 milyar dolara ulaştı
Çevreye duyarlı büyüme.

Küresel pazarda yeni bölgelere açılma gayretinde olan madencilik sektörü bu çabasının karşılığını rekorlarla alıyor. Mevcut pazarlara da katma değerli ürün ihraç eden sektör bu yılın 6 ayında geçen yıla göre yüzde 19'luk artışla ihracatını 2,82 milyar dolardan 3,36 milyar dolara yükseltti. Söz konusu ihracatta ilk sırada maden sektörünün geleneksel pazarı Çin 713 milyon dolarla yer aldı.

Fatih Dönmez
Fatih Dönmez

YARI MAMULDE YÜKSELİŞ

  • Bu ülkeyi 328 milyon dolarla ABD ve 214 milyon dolarla Bulgaristan takip etti. Ürün bazında ise ilk sırada 484 milyon dolarla işlenmiş mermer, 306 milyon dolarla blok mermer ve traverten, 301 milyon dolarla çinko yer aldı.
  • Sektördeki gelişmeleri değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yer altı zenginliği anlamında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu belirtti. Son yıllarda Türkiye ekonomisinin büyümesinde ihracatın öncü olduğunun altını çizen Bakan Dönmez, "Maden ihracatımız bu lokomotif içinde, hatta en ön sıralarında yer alıyor. Geçen yıl maden ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık. Bu yıl da veriler gösteriyor ki yeni bir rekor geliyor. Bu artışta yarı mamul ve mamul ürünlerinin yükseliş yakalaması bir diğer sevindirici gelişme olarak görülebilir. İnşallah katma değerli ürün ihracatını daha da artırarak ülkemize daha fazla döviz kazandıracağız" ifadesini kullandı.

ÇEVREYE DUYARLI BÜYÜME

Bu yer altı zenginliğini doğaya ve çevreye zarar vermeden ekonomiye kazandırmak için çalıştıklarını vurgulayan Dönmez, “Her zaman söylediğimiz gibi. Ne çevremizden vazgeçeriz ne de madenlerimizden. Bu yüzden doğaya saygılı, çevreye duyarlı, milli maden politikasıyla hareket etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Polonya’da kömür kuyrukları
DÜNYA
Polonya’da kömür kuyrukları
Başvurular başladı

Başvurular başladı

​İhtiyaç sahibi ailelere bin 300 TL kırtasiye yardımı yapılacak.
Fiyatı dudak uçuklattı

Fiyatı dudak uçuklattı

​Prenses Diana'nın kullandığı otomobil açık artırmada satıldı.
Yarın hesaplarınızı kontrol edin

​Sağlık çalışanları alacakları teşvik miktarını öğrenebilecek.
Derbide gol sesi çıkmadı

Derbide gol sesi çıkmadı

​Trabzonspor sahasında Galatasaray ile berabere kaldı.

​New York'ta hayvan hakları savunucularına kebaplı protesto.

​28 Şubat döneminde Kur'an Kursu'nun kapısına kilit vurulmuştu.

​Terör örgütü İsviçre'de Erdoğan'ı hedef göstermişti.

​Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı bini aştı.

​Türk Kızılay'dan Pakistanlı selzedelere yardım.

​Sosyal medyada alay konusu oldu.

​EPDK'dan Fatih Altaylı'ya sert yanıt.

​Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne ceza.

​Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.