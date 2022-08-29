Madende rekora koşuyoruz: İhracatı ilk 6 ayda 3,36 milyar dolara ulaştı

Küresel pazarda yeni bölgelere açılma gayretinde olan madencilik sektörü bu çabasının karşılığını rekorlarla alıyor. Mevcut pazarlara da katma değerli ürün ihraç eden sektör bu yılın 6 ayında geçen yıla göre yüzde 19'luk artışla ihracatını 2,82 milyar dolardan 3,36 milyar dolara yükseltti. Söz konusu ihracatta ilk sırada maden sektörünün geleneksel pazarı Çin 713 milyon dolarla yer aldı.

Fatih Dönmez

YARI MAMULDE YÜKSELİŞ

Bu ülkeyi 328 milyon dolarla ABD ve 214 milyon dolarla Bulgaristan takip etti. Ürün bazında ise ilk sırada 484 milyon dolarla işlenmiş mermer, 306 milyon dolarla blok mermer ve traverten, 301 milyon dolarla çinko yer aldı.

Sektördeki gelişmeleri değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yer altı zenginliği anlamında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu belirtti. Son yıllarda Türkiye ekonomisinin büyümesinde ihracatın öncü olduğunun altını çizen Bakan Dönmez, "Maden ihracatımız bu lokomotif içinde, hatta en ön sıralarında yer alıyor. Geçen yıl maden ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık. Bu yıl da veriler gösteriyor ki yeni bir rekor geliyor. Bu artışta yarı mamul ve mamul ürünlerinin yükseliş yakalaması bir diğer sevindirici gelişme olarak görülebilir. İnşallah katma değerli ürün ihracatını daha da artırarak ülkemize daha fazla döviz kazandıracağız" ifadesini kullandı.

ÇEVREYE DUYARLI BÜYÜME

Bu yer altı zenginliğini doğaya ve çevreye zarar vermeden ekonomiye kazandırmak için çalıştıklarını vurgulayan Dönmez, “Her zaman söylediğimiz gibi. Ne çevremizden vazgeçeriz ne de madenlerimizden. Bu yüzden doğaya saygılı, çevreye duyarlı, milli maden politikasıyla hareket etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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