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Ekonomi

Magda Lilia Chelly'den Türkiye Innovation Week'te 'dönüşen dünyada siber güvenlik' uyarısı

Türkiye Innovation Week'in konuğu ödüllü siber güvenlik uzmanı Dr. Magda Lilia Chelly oldu. Chelly, değişen dünyada siber güvenliğe dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

19:09 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Siber Güvenlik Uzmanı, Girişimci ve Yazar Dr. Magda Lilia Chelly

Siber Güvenlik Uzmanı, Girişimci ve Yazar Dr. Magda Lilia Chelly

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda düzenlenen ve bölgenin en büyük inovasyon buluşması olan Türkiye Innovation Week (TIW), İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Etkinliğin ikinci gününde Dijital Dönüşümün İzinde Çığır Açan Teknolojiler konulu bölümde Siber Güvenlik Uzmanı, Girişimci ve Yazar Dr. Magda Lilia Chelly ziyaretçilerle buluştu.

Dönüşen dünya ile birlikte yeni sorunlar ve risklerin ortaya çıktığını hatırlatan Chelly, oluşan güvenlik sorunlarına modern, uçtan uca çözümlerle nasıl yaklaşılması gerektiğine ve güvenlik, kontrol ve ölçeklendirme gibi kriterlerin önemine değindi.

Chelly yaptığı sunumda ayrıca, siber güvenlik alanındaki çalışmaları ve tecrübelerini de gençlerle paylaştı.

#Siber Güvenlik
#Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
#Türkiye Innovation Week
#Dijital Dönüşümün İzinde Çığır Açan Teknolojiler
#Dijital Dönüşüm
#Siber Güvenlik Uzmanı
#Magda Lilia Chelly
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