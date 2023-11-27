Magda Lilia Chelly'den Türkiye Innovation Week'te 'dönüşen dünyada siber güvenlik' uyarısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda düzenlenen ve bölgenin en büyük inovasyon buluşması olan Türkiye Innovation Week (TIW), İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Etkinliğin ikinci gününde Dijital Dönüşümün İzinde Çığır Açan Teknolojiler konulu bölümde Siber Güvenlik Uzmanı, Girişimci ve Yazar Dr. Magda Lilia Chelly ziyaretçilerle buluştu.

Dönüşen dünya ile birlikte yeni sorunlar ve risklerin ortaya çıktığını hatırlatan Chelly, oluşan güvenlik sorunlarına modern, uçtan uca çözümlerle nasıl yaklaşılması gerektiğine ve güvenlik, kontrol ve ölçeklendirme gibi kriterlerin önemine değindi.