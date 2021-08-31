Ucuz finansmanla lisanslı depo imkanı

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85’inin yapıldığı Malatya’da geçen yıl kurulan lisanlı depoya ürünlerini teslim eden üreticilere, nakliye desteğinin yanısıra stopaj ve KDV muafiyeti ile 9 ay faizsiz kredi imkanı veriliyor. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 6 bin ton kapasiteli modern altyapıya sahip Türkiye’nin ilk kuru kayısı lisanslı deposunda üreticilere çeşitli kolaylıklar sağlandığını söyledi.

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Özcan, “TMO’nun ürüne müdahale alımları yapabilmesi için mutlaka lisanslı depoculuğun hayata geçirilmesi gerekiyordu. Depo, faaliyetlerine geçti ve çalışmalarına devam ediyor. 1 Ağustos itibarıyla lisanslı depomuz emanete ürün alma, üreticiye sağlıkla şekilde ürünlerini depolama fırsatı sunuyor. Bu yılki lisanslı depoculuk tebliğiyle beraber devlet destekleri artırıldı” dedi.

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Ramazan Özcan

Özcan, lisanslı deponun üreticiye sağladığı avantajlar hakkında şu bilgileri verdi: “Kira ücretlerinin önemli bir bölümünü Tarım ve Orman Bakanlığı finanse ediyor. Üreticiler ürünü buraya naklederken bile nakliye desteğini devletimiz temin ediyor. Depoya ürününü teslim eden üreticimiz hem stopajdan hem de KDV’den muaf. Sınıflandırıcı laboratuvardaki işlemlerin tamamını devletimiz karşılıyor. Üreticimiz hasat dönemi bittikten sonra elindeki ürününün tamamını depoda muhafaza ettiği sürece devletimiz, ürünün değerinin yüzde 75’i kadar Ziraat Bankaları ve Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden 9 eşit taksitle ödemek şartıyla sıfır faizli kredi imkanı veriyor.”

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