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Ekonomi Mayıs ayında 755 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mayıs ayında 755 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi: Dahilde İşleme Rejimi nedir?

Mayıs ayında 755 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında mayıs ayında 755 firma için izin belgesi düzenlendi. Firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı ise 24 olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi AA
Dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığının mayıs ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • Buna göre, mayısta 755 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 5 hariçte işleme izin belgesi, 1 yurt içi satış ve teslim belgesi, 83 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.

Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 24 olarak gerçekleşti.

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) nedir?

Ticaret Bakanlığı kaynaklarına göre Dahilde İşleme Rejimi (DİR), ihraç ürünlerine dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak ve ihraç ürünlerimizi çeşitlendirmek amacıyla, dünya piyasa fiyatlarından gümrük muafiyetli olarak, ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın, ihraç ürünün üretimi için gerekli olan ve fiyat ve/veya kalite bakımından yurt içi piyasalardan temin edilemeyen, hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemeleri ithalatına imkan veren ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

Dahilde İşleme Rejiminde şartlı muafiyet ve geri ödeme sistemi olmak üzere iki tür dahilde işleme tedbiri uygulanmakta olup, şartlı muafiyet sisteminde ithalat sırasında doğan vergilerin teminata bağlanırken ger, ödeme sisteminde ithalat esnasında vergi alınmakta olup işlem görmüş ürünün ihracı halinde alınana vergi geri ödenmektedir.

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