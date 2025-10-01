Meclis tekstilciyi dinleyecek

Türkiye'nin pandemi öncesinde tekstil alanında yakaladığı ivmedeki düşüşün sonlandırılması için çözüm reçeteleri aranıyor. Tekstil sektöründe son dönemde yaşanan istihdam kaybının aşılması ve hazır giyim ihracatındaki düşüşe paralel olarak başlayan sorunların önüne geçilmesi için Meclis devreye girecek. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri başta İstanbul, Denizli ve Gaziantep illerinde tekstil alanında faaliyet gösteren firmaların sorunlarını dinleyecek.

Komisyonda, Çin etkinliğinin kırılması da gündemin diğer önemli maddesi olacak. Tunus ve Mısır gibi pazarlara kaçarak oradan üretim yapmaya başlayan yerli ve yabancı üreticilerin tekrardan yurda çekilmesi konusu da masaya yatırılacak ve yasal çözümler ele alınacak. Ayrıca, tekstil sektöründe iki yıllık istihdam kaybı 250 bini aşarken, iki yılda ihracattaki kayıpsa 2 milyar 221 milyon doları buldu. TİM verilerine göre; 2022 Ocak- Ekim dönemindeki hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımız 17 milyar dolardan 2024 Ocak- Ekim Döneminde 15 milyar dolara düşerek 2 yılda yüzde 15.1’e dayandı.