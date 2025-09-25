Yeni Şafak
Türkiye tarifelerden pozitif ayrıştı

Nur Banu Aras
04:0025/09/2025, Perşembe
Milli İstihbarat Akademisi, ABD Başkanı Donald Trump’un güncellediği gümrük tarifelerinin özellikle Türkiye’ye olası etkilerini mercek altına aldı. Birçok ülkenin daha yüksek oranlarla karşılaştığı ortamda Türkiye’nin stratejik avantaj elde ettiği dikkat çekilen raporda, savunma sanayii, otomotiv, kimya ve tekstil sektörlerinin bu süreçten kazançlı çıkabileceğinin altı çizildi. Tarifelerden doğan fırsatların güçlü bir ticaret diplomasisi ile desteklenmesi gerektiği belirtildi.


STRATEJİK LOKASYON AVANTAJI

47 sayfalık “Küresel Belirsizlik Çağında ABD Gümrük Tarifeleri: Türkiye için Stratejik Fırsatlar ve Riskler” başlıklı raporda, ABD’nin gümrük tarifelerinin küresel belirsizlikleri derinleştirdiği kaydedildi. Rapora göre Türkiye ABD’nin uyguladığı tarifelerde yüzde 15 oranla pozitif ayrıştı. Birçok ülkenin daha yüksek oranlarla karşılaştığı ortamda Türkiye’nin stratejik avantaj elde ettiği belirtildi. Savunma sanayii, otomotiv, kimya ve tekstil sektörlerinin bu süreçten kazançlı çıkabileceği değerlendirildi. Türkiye’nin stratejik lokasyonu ve maliyet avantajları da raporda dikkat çekti. Ek mali yükümlülüklerin kaldırılmasının olumlu yansıyacağı vurgulandı.


