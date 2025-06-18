Merada mülkiyet sorununa çözüm şart

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan ve hayvancılık sektörüne yönelik sorunlar ile çözüm önerilerini ortaya koyan ‘Hayvancılık Sektörüne Bakış; Hayvancılıkta Yaşanan Sorunlar ve Çözüme Dair Yeni Yaklaşımlar’ başlıklı rapor, dün tanıtıldı. Türkiye için kritik öneme sahip hayvancılık konusunda alınacak stratejik kararlara katkı sunmak amacıyla hazırlanan rapor, yaklaşık 30 ilde saha analizleri, yetiştirici ve besici görüşmeleri, sektör temsilcileri ile istişareler ve dünya hayvancılık sektörü dinamiklerinin taranması sonucu oluşturuldu. Rapora göre, Türkiye’nin et sorununu çözecek kapasitesi bulunuyor.





KABA YEM AÇIĞI %25

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye’nin, hayvancılık konusunda önemli yapısal kırılganlıklarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Bahçıvan, kaba yem açığının yüzde 25 düzeyinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Meralarımız, mülkiyet sorunları ve düşük verimlilik nedeniyle etkin şekilde kullanılamamakta. Hayvanlar ile meralar arasındaki irtibat kopmuş bulunuyor. Bu nedenle meralardaki mülkiyet sorunları çözülerek etkin bir şekilde kullanılmalarının önü mutlaka açılmalıdır.” Özellikle Doğu Anadolu gibi yüksek çayır-meraya sahip bölgelerde hayvan varlığının azaldığını ifade eden Bahçıvan, Organize Aile İşletmeciliği Hayvancılık Modeli’nin hayata geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.





10,6 MİLYAR $ İTHALATA GİTTİ

Son 13 yılda canlı hayvan ve et ithalatı için 10,6 milyar dolar harcandığını ve sektöre sadece 8,88 milyar dolar destek verildiğinin altını çizen Bahçıvan, “Bu tablo, üretim yerine ithalata dayalı bir modelin sürdürülebilir olmadığını açıkça ortaya koyuyor” dedi.

"Küçükbaş et tüketimini artırmak artık tercih değil zorunluluktur" diyen Bahçıvan, şöyle devam etti: “Hayvancılığın geleceği, küçük ölçekli ama örgütlü, yerel ama verimli, geleneksel ama teknolojik altyapıya entegre bir modelle mümkün olabilir. Sürdürülebilir, veri odaklı, iklim dostu ve ölçek ekonomisine dayalı bir üretim yapısı kurmak zorundayız. Sürdürülebilir bir hayvancılık politikası için de öncelikle; Türkiye’nin artık tarımla ilgili, hayvan varlığından ekilen araziye ve çıkan ürüne kadar tüm noktalarında çok daha güven veren bir veri setine ihtiyacı vardır.”





Kırmızı et tüketimi yüzde 39

İSO Başkanı Başkanı Erdal Bahçıvan, hayvansal gıda üretim ve tüketiminde stratejik bir yön değişikliğine gidilmesinin gerekli olduğunun altını çizerek, Türkiye’de yüzde 39 olan kırmızı et tüketiminin içerisinde büyükbaş hayvan etinin payının gelişmiş ülkelerde yüzde 25 seviyesinde bulunduğunu söyledi. İSO’nun raporuna göre, küçükbaş hayvancılık; daha düşük maliyetli, çevreci ve sürdürülebilir üretim modeli olarak öne çıkıyor.



