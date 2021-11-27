Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu İktisadi faaliyettegüçlü toparlanma var
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: İktisadi faaliyette güçlü toparlanma var

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, iktisadi faaliyetteki güçlü toparlanma eğilimi aşılamanın hızlanması ve dış talebin desteği ile sürdüğünü söyledi. Kavcıoğlu, 2021 yılında yavaşlayan kredi büyümesinin, para politikasında yakın dönemde yapılan güncellemeler sonrasında toparlandığını vurguladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: İktisadi faaliyette güçlü toparlanma var
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, “İktisadi faaliyetteki güçlü toparlanma eğiliminin aşılamanın hızlanması ve dış talebin desteği ile sürdüğünü vurguladı. Finansal İstikrar Raporu’nun 33’üncü sayısına önsöz yazan Kavcıoğlu, ihracattaki canlı seyir ve turizm sektöründeki toparlanmanın cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi desteklediğini belirtti.

CİRO VE KARLAR ARTIYOR

İktisadi faaliyetteki güçlü seyrin reel sektör firmalarının ciro, kârlılık ve likidite göstergelerine olumlu yansıdığını ifade eden Şahap Kavcıoğlu, reel sektör yabancı para pozisyonundaki iyileşmenin devam etmekte olduğunu aktardı. Salgınla birlikte artan reel sektör ve hanehalkı borçluluk oranlarının salgın öncesi seviyelerine gerilediğine işaret eden Kavcıoğlu, hanehalkı finansal varlıklarının yükümlülüklerine göre daha fazla artmasının bireylerin borç ödeme kapasitesini desteklediğini ifade etti.

TİCARİ KREDİ ARTIŞI

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, 2021 yılında kredi büyümesindeki yavaşlamanın temelde ticari kredilerden kaynaklandığını, para politikasında yakın dönemde yapılan güncellemeler sonrasında ticari kredi büyümesinin toparlandığını vurguladı. Kavcıoğlu, cari denge ve enflasyon görünümü için önem arz eden bireysel kredi büyümesine yönelik güçlendirilen makroihtiyati çerçevenin etkilerinin yakından takip edildiğine de işaret etti.

Orta vadede enflasyon hedefi %5

  • Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TCMB’nin, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini belirtti. Kavcıoğlu, fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrarın, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceğini aktardı.
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