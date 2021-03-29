Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlundan faiz açıklaması Önyargılı yaklaşım doğru değil
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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan son dakika faiz açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz açıklaması: Önyargılı yaklaşım doğru değil

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklindeki önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmadığını açıkladı. Merkez Bankası’nın yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlı olduğunu da dile getiren Kavcıoğlu, para politikası araçlarının da günün şartlarına göre bağımsız şekilde kullanılmaya devam edileceğine yönelik mesaj verdi.

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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlundan son dakika faiz açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, başkanlığında ilk faiz kararının verileceği Nisan ayında veya sonraki aylarda gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında “hemen faiz indirileceği önyargısını” doğru bulmadığını belirtti.

Bloomberg’in sorularını yazılı olarak yanıtlayan Kavcıoğlu, “Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum” değerlendirmesini yaptı.

ETKİLERİNİ GÖZLEMLEYECEĞİZ

“Yeni dönemde de kararlarımızı kurumsal bir para politikası anlayışıyla enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacak şekilde almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Kavcıoğlu, “Bu çerçevede şu ana kadar atılmış olan politika adımlarının etkilerini de gözlemleyeceğiz” diye konuştu.

ENFLASYON HEDEFİNE SIKI SIKIYA BAĞLIYIZ

Kavcıoğlu, Merkez Bankası’nın yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlı olduğunu dile getirdi. Kavcıoğlu, "Bunun sürdürülebilir büyüme için de ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Para politikası duruşunu belirlerken gerçekleşen ve beklenen enflasyonla birlikte küresel sermaye akımları, benzer ülkelerin reel getirileri ve yerleşiklerin portföy tercihlerini de dikkate alacağız” dedi.

PARA POLİTİKASI ARAÇLARI KULLANILACAK

Merkez Bankasına enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek için elindeki araçları kullanmak konusunda kanunla araç bağımsızlığı verildiğine işaret eden Kavcıoğlu, "Merkez Bankamız da değişen dünya koşulları altında ve başta enflasyon görünümü olmak üzere yurtiçi makro ekonomik gelişmeler ışığında para politikası araçlarını günün şartlarına göre bağımsız şekilde kullanmaya devam edecektir” dedi.

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