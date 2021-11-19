Merkez Bankası üretim için faizi bir puan daha düşürdü​

Merkez Bankası, eylül ve ekim aylarında yaptığı faiz indirimini bu ay da sürdürdü. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 16’dan yüzde 15’e çekti. Üretici ve yatırımcının ucuz finansmana erişimi yolunda atılan dünkü adım, “büyüme ve istihdama” destek olarak değerlendirildi. Karar öncesi TCMB sitesinde yoğunluk yaşanırken, karar 5 dakika gecikmeli açıklandı. Faiz indiriminin ardından Dolar/TL seviyesi 11’i gördü.

Enflasyonun küresel çaptaki yükselişine dikkat çekilen karar metninde, bu yükselişin geçici olduğu ancak hedeflenen seviyeleri gelmesinin zaman alacağı ifade edildi.

ARALIKTA İNDİRİM SÜRER İMASI

Açıklamada; “Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının oluşturduğu etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirerek politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 15 olarak belirlenmesine karar vermiştir. Arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörler kaynaklı geçici etkilerin 2022’nin ilk yarısı boyunca etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir” ifadeleri dikkat çekti.

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TİCARİ KREDİ KULLANIMI ARTTI

Merkez Bankası’nın eylül ve ekim aylarında yaptığı toplam 300 baz puanlık faiz indirimlerinin ticari kredi büyümesini artırdığına da dikkat çekildi. Açıklamada, şöyle denildi: “Para politikası duruşunda yapılan güncellemenin ticari krediler üzerinde olumlu etkileri görülmeye başlamıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerle ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir.”

EKONOMİ Merkez Bankası faiz kararını açıkladı