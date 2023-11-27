Merkez Bankasından finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi hamlesi

Deprem bölgesinde inşası tamamlanan konutların hak sahiplerine teslim edilmesi için hazırlık yapılıyor. Boşalacak konteynerler içinse iki seçenek var: Halen konteynerde kalan kalabalık ailelere ikinci konteyner tahsis edilecek. Bir diğer seçenek vatandaşların yerleştiği kalıcı konutların yanında iş yeri olarak kullanılması.