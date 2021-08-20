Merkez Bankası'ndan piyasaya 85 milyar lira

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 84 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.İhaleye 178 milyar 900 milyon liralık teklif geldi.İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti. EKONOMİ Kurulan ve kapanan şirket sayısı azaldı EKONOMİ Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Bu yıl yüzde 8’in üzerinde büyüme bekliyoruz EKONOMİ Sayı 20'ye çıktı: Alım satıma konu dövizlere bir para birimi daha eklendi