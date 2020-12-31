Ekonomi Merkez Bankasından swap kararı Günlük olarak yayınlayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'ndan swap kararı: Günlük olarak yayınlayacak

Son olarak swap faizinde artışa giden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası swap işlemlerine yönelik yeni bir karar daha aldı. TCMB 4 Ocak'tan itibaren taraf olduğu swap işlemlerini günlük yayımlayacağını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

TCMB'nin internet sitesinde, taraflı türev işlemler verilerinin yayınlanmasına ilişkin yapılan duyuruda, "TCMB tarafından yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap işlemlerine ve BIST nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine ilişkin akım ve stok veriler, TCMB internet sitesinde yer alan 'İstatistikler/Piyasa Verileri' başlığı altında 4 Ocak 2021'den itibaren günlük olarak yayımlanmaya başlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Türk lirası gelişmekte olan ülke para birimlerini geride bıraktı
EKONOMİ
Türk lirası gelişmekte olan ülke para birimlerini geride bıraktı

TCMB ve Azerbaycan MB arasında mutabakat zaptı
EKONOMİ
TCMB ve Azerbaycan MB arasında mutabakat zaptı
Abone Ol Google News
İndirimi duyan mağazaya koştu

İndirimi duyan mağazaya koştu

İstanbul'da zabıta ekibini şaşırtan manzara.
Sivasta fıkra gibi olay

Sivas'ta fıkra gibi olay

​Komşusuyla inatlaşınca üst geçit gibi misafir odası yaptı.
İran’dan Türkiye ve Azerbaycan sınırında askeri tatbikat

İzmir'de korkunç olay

İzmir'de korkunç olay

Babasını sokak ortasında sopayla döverek öldürdü.

​Milyonlarca kart sahibine dikkat çeken çağrı.

'Canım sıkıldığı için yaptım'

'Canım sıkıldığı için yaptım'

​Konya'da otobüsün şoförünü darp etti, sebebi pes artık dedirtti.
Son durumu paylaştı

Son durumu paylaştı

Tek tek adliyedeki, emniyetteki, hastanelerdeki rakamlar...
Balık değiliz hiçbirinizi unutmadık!

Balık değiliz hiçbirinizi unutmadık!

Para ve şöhret için insanların aklıyla sağlığıyla oynadılar.

Şov yaptı

Şov yaptı

​Batuhan Karadeniz artık attığı gollerle konuşuluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.