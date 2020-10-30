Merkez Bankası'ndan yeni adım: TCMB sıkılaştırma adımlarını sürdürüyor

Ekonomi

Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Kanuni Ocak ayında aktif olarak çalışmaya başlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Üç tane deniz sondaj gemimiz var, bunların ikisi aktif çalışıyor, Kanuni’de şu an da hazırlık döneminde. Haydarpaşa Limanı’na çekip direği sökeceğiz. Kasım ayı içerisinde onu Filyos’a çekeceğiz. Muhtemelen orada kulenin dikilmesi ve bazı hazırlıklar yapılacak. Önümüzdeki yılın Ocak ayı içerisinde o da aktif olarak çalışmaya başlar” dedi.