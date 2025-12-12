Merkez faizi yüzde 38'e çekti

Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan düşürdü. Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısında faizi yüzde 39,5'ten yüzde 38'e indirdi.
Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çekti. Kasım enflasyonu beklenenden düşük geldiği halde 150 baz puanlık indirimle yetinen Kurul, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5'ten yüzde 41'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38'den yüzde 36,5'e indirdi.
KASIM ENFLASYONU BEKLENENDEN DÜŞÜK
Duyuruda, "Kasım ayında tüketici enflasyonu, gıda fiyatlarındaki gelişmelerle beklenenden düşük gerçekleşmiştir. Enflasyonun ana eğilimi eylül ayındaki artıştan sonra ekim ve kasım aylarında bir miktar gerilemiştir. Üçüncü çeyrekte dönemlik büyüme öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir" ifadesine yer verildi. Son çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin, talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürdüğüne işaret ettiği belirtilen duyuruda, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği aktarıldı.
SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞU DEVAM EDECEK
Yapılan açıklamada fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceği bildirilerek, "Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" denildi.
LİKİDİTE ETKİLİ ŞEKİLDE KULLANILACAK
Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceğine vurgu yapılan duyuruda, likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçlarının etkili şekilde kullanılmaya devam edileceği kaydedildi. Duyuruda, kurulun, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyeceği vurgulandı.
ÜRETİM DOSTU SEVİYEYE İNMELİ
- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Merkez Bankası’nın yaptığı indiriminin üretici ihracatçılar açısından yeterli olmadığını söyledi. Karara ilişkin açıklamalarda bulunan Gültepe, “Bu kararı 2026 öncesi atılmış, sembolik ama yön tayin edici bir başlangıç adımı olarak değerlendirmek istiyoruz. Yüzde 38’lik politika faizi ve bunun piyasaya yansıyan maliyeti, sanayicinin rekabet yükünü tek başına hafifletmiyor. Bununla birlikte sıkı para politikasından kademeli çıkışın sürmesini, piyasa psikolojisi açısından değerli görüyoruz. Bizim için asıl mesele, bugünkü rakamdan çok bundan sonraki yol haritası. 2026’ya girerken beklentimiz, başlayan bu sürecin kesintiye uğramadan ve ivme kazanarak daha güçlü şekilde devam etmesi. Sanayicinin önüne bakabilmesi ve rekabet gücünü koruması için, indirimlerin istikrarlı bir şekilde sürmesi ve faizlerin üretim dostu seviyelere inmesi gerekiyor” dedi.