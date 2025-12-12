Merkez faizi yüzde 38'e çekti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Merkez Bankası’nın yaptığı indiriminin üretici ihracatçılar açısından yeterli olmadığını söyledi. Karara ilişkin açıklamalarda bulunan Gültepe, “Bu kararı 2026 öncesi atılmış, sembolik ama yön tayin edici bir başlangıç adımı olarak değerlendirmek istiyoruz. Yüzde 38’lik politika faizi ve bunun piyasaya yansıyan maliyeti, sanayicinin rekabet yükünü tek başına hafifletmiyor. Bununla birlikte sıkı para politikasından kademeli çıkışın sürmesini, piyasa psikolojisi açısından değerli görüyoruz. Bizim için asıl mesele, bugünkü rakamdan çok bundan sonraki yol haritası. 2026’ya girerken beklentimiz, başlayan bu sürecin kesintiye uğramadan ve ivme kazanarak daha güçlü şekilde devam etmesi. Sanayicinin önüne bakabilmesi ve rekabet gücünü koruması için, indirimlerin istikrarlı bir şekilde sürmesi ve faizlerin üretim dostu seviyelere inmesi gerekiyor” dedi.