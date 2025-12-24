Meslek liseleri KOBİ’lerle buluşuyor

Türkiye’de nitelikli iş gücü ihtiyacının giderek arttığı bir dönemde, meslek liseleri ile KOBİ’leri aynı zeminde buluşturan yeni iş birlikleri sahaya inmeye başladı. Sanayiden hizmet sektörüne, üretimden teknolojiye kadar geniş bir yelpazede hayata geçirilen modeller, hem gençlere istihdam kapısı açıyor hem de KOBİ’lerin yıllardır çözüm aradığı usta ve ara eleman sorununa kalıcı bir yanıt sunuyor. Eğitim ile üretim arasındaki mesafenin kısalması, reel sektörde umutları güçlendiriyor.

EĞİTİM ATÖLYEDEN SAHAYA TAŞINIYOR

Yeni modelde meslek lisesi öğrencileri, yalnızca sınıf ve atölye ortamında değil, doğrudan işletmelerin üretim sahasında eğitim alıyor. Öğrenciler, KOBİ’lerin gerçek ihtiyaçlarına göre şekillenen programlarla makine kullanımından dijital üretim süreçlerine, kalite kontrolden iş güvenliğine kadar pek çok alanda uygulamalı deneyim kazanıyor. Böylece mezuniyet sonrası “işe uyum”

süresi kısalırken, işletmeler de hazır iş gücüne daha hızlı erişiyor.

İŞLETMELER İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜM

Uzun süredir nitelikli eleman bulmakta zorlanan KOBİ’ler için meslek liseleriyle kurulan bu bağ, geçici değil sürdürülebilir bir çözüm olarak görülüyor. İşletmeler, eğitim sürecine dahil olarak hem kendi üretim kültürlerine uygun çalışanlar yetiştiriyor hem de personel devir hızını düşürüyor. KOBİ temsilcileri, “Aradığımız elemanı dışarıda bulmak yerine, birlikte yetiştiriyoruz” değerlendirmesini yapıyor.

GENÇLER İÇİN ERKEN İSTİHDAM AVANTAJI

Öğrenciler açısından bakıldığında ise model, erken yaşta meslek edinme ve gelir elde etme imkânı sunuyor. Staj ve beceri eğitimi süreçlerinde işletmelerle kurulan bağ, mezuniyet sonrası istihdamı da büyük ölçüde garanti altına alıyor. Birçok öğrenci, diplomasını alır almaz eğitim gördüğü KOBİ’de tam zamanlı çalışmaya başlıyor. Bu durum, genç işsizliğin azaltılması açısından da önemli bir kazanım olarak öne çıkıyor.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR EL ELE

Programlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın koordinasyonunda, organize sanayi bölgeleri, ticaret ve sanayi odaları ile sektör temsilcilerinin katkısıyla yürütülüyor. Devletin sağladığı teşvikler ve destekler, işletmelerin bu sürece daha istekli katılmasını sağlarken, meslek liselerinin donanımı da sektör ihtiyaçlarına göre güncelleniyor. Kamu-özel sektör iş birliği, mesleki eğitimi yeniden cazip hale getiriyor.

Üretimin geleceği garanti altına alınıyor

Meslek liseleri ile KOBİ’leri buluşturan iş birlikleri, yalnızca bugünün değil, geleceğin üretim modelinin de temel taşlarından biri olmaya aday. Eğitimli, sahaya hazır ve teknolojiye uyumlu gençlerin üretime katılması, KOBİ’lerin rekabet gücünü artırırken, Türkiye ekonomisinin büyümesine de doğrudan katkı sağlıyor. Eğitim ile üretimin aynı hedefte buluştuğu bu yeni dönem, hem işletmeler hem de gençler için güçlü bir kazan-kazan modeli sunuyor.







