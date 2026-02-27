Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanlığı 903 sözleşmeli personel alacak

07:5827/02/2026, Cuma
Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim ve uygulama merkezlerinde görevlendirmek üzere 903 sözleşmeli personel alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'na 903 sözleşmeli personel alınacak. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular, 2 Mart ila 6 Mart tarihlerinde alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, İstanbul, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kayseri, Mersin, Rize, Sivas, Tokat, Aksaray'daki eğitim ve uygulama merkezlerinde görevlendirmek üzere 903 sözleşmeli personel alacak.

Diyetisyen, elektrik, bilgisayar ve sıhhi tesisat teknisyenleri, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, şoför, kaloriferci, aşçı, kat görevlisi ve yardımcı hizmetlerde çalışabilecek kişiler, 2 Mart ila 6 Mart tarihlerinde başvuru yapabilecek.

Yapılacak alıma ilişkin kılavuz meb.gov.tr ve personelmeb.gov.tr adreslerinde yayınlanacak.

Sonuçlar 13 Mart'ta ilan edilecek.

