Ekonomi Milyonlarca kart sahibine çağrı 1 Ocakta silinebilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Milyonlarca kart sahibine puan ve mil çağrısı: 1 Ocak'ta silinebilir!

Milyonlarca kart sahibine çağrı: 1 Ocak'ta silinebilir!

50 milyonu aşkı kredi kartı kullanıcısını yakından ilgilendiren uygulamada son günlere girildi. Yıl içinde bankalar ve şirketler tarafından verilen kartlar ile yapılan alışverişlerde kazanılan puanlar 31 Aralık akşamına kadar kullanılmaması halinde 1 Ocak itibariyle silinecek. Şimdiye kadar beş banka ve kimi hava yolu şirketleri puanların ve millerin silinmeyeceğini açıkladı. Ancak diğer banka ve şirketlerden ise bu yönde bir açıklama henüz yok. Tüketici birlikleri ise kampanya başında süre uyarısı yapılmaması halinde kazanılmış puanların hiçbir şekilde silinemeyeceğini belirtip, vatandaşa tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Pandemiden kaynaklı ortaya çıkan kısıtlamalar kartlarda puanların birikmesine yol açtı.
Pandemiden kaynaklı ortaya çıkan kısıtlamalar kartlarda puanların birikmesine yol açtı.

2020 yılının bitimine sayılı günler kala kredi kartlarındaki para puanlar da yeniden gündeme geldi. Bankalar kredi kartları üzerinden yapılan alışverişlere yönelik müşterilerine çeşitli oranlarda puan kazandırıyor.

Tabi kartlara alışveriş karşılığı puan yüklemesini sadece bankalar yapmıyor.

Özellikle hava yolu ve akaryakıt firmaları ile market zincirleri başta olmak üzere kimi şirketler de bünyelerinde çıkardıkları kartlar üzerinden müşterilerine puan verip mil kazandırıyor.

Koronavirüsten dolayı vatandaş eve kapanınca kredi kartları üzerinden online yapılan alışverişler de rekor kırdı.

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PUANLAR 1 OCAK'TA SİLİNECEK!

Alışverişler ve yapılan yolculuklar üzerinden kazanılan bu puan ve millerin ise bir kullanım süresi oluyor. Bu da genellikle yıl sonu olarak tanımlanıyor. Hal böyle olunca 2021 yılına sayılı günler kala milyonlarca kişinin cebinde yer alan kartlarda birikmiş puanlar da riske giriyor. Kimi bankalar ile hava yolu şirketleri söz konusu puan ve millerin silinmeyeceğini açıklasa da çok sayıda kişinin kartlarında birikmiş olan para puanlar, 31 Aralık akşamına kadar kullanılmaması halinde 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle silinecek.

ÖNCEDEN BİLGİLENDİRME YAPILMALI

Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise banka ve şirketlerin kartlarda biriken para puan ve miller için önceden müşterilerini bilgilendirmesi gerektiğine vurgu yaparak bu konuyla ilgili bir düzenleme yapılmasının şart olduğunu kaydediyor.

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Pandemiden kaynaklı ortaya çıkan kısıtlamalar kartlarda puanların birikmesine yol açtı.

UYARI YOKSA PUANLARIN SİLİNMESİ HUKUKİ DEĞİLDİR

Kartlarda biriken puanları bazı finans kuruluşları, mağazalar ve akaryakıt firmalarının yıl sonunda silebildiğini, bir kısmının ise bu süreyi bir kaç ay uzattığını dile getiren Ağaoğlu, 'Kartlarda biriken puanlar tüketicinin kazanılmış hakkıdır. Hukuki boyutuna bakılırsa kartlardaki puanların silinmesi mümkün değildir. Yalnızca söz konusu puanın düzenlediği kampanya yapılırken açıkca belli bir tarih uyarısı yapılmış ise bu durum istisnadır. Ancak böyle bir uyarı yapılmamışsa kartlardaki puanın silinmesi hukuki değildir.'' dedi.

PUAN KARŞILIĞI ÜCRET TALEP EDİLEBİLİR

Vatandaşın kartlarda biriken puanlarının silinmesi halinde kampanya başlangıcında kendisine bu yönde bir bildirim yapılmadığını ifade ederek Tüketici Kanunu'nda tüketici ile yapılan sözleşmeler tüketici aleyhine değiştirilemez hükmü gereğince puanların karşılığı olan tutarın kendisine ödenmesi için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılması gerektiğine vurgu yapan Ağaoğlu, ''Bir örnek verilecek olursa benim kartımda birikmiş olan 60 TL'lik puan olduğunu düşünelim. Bu puanları bana uygulayan banka veya akaryakıt firması kampanya başlangıcında tarih bildiriminde bulunmamışsa o puanları silemez. Çünkü Tüketici Kanun'da açık hükümler var. Kişi vefat etse dahi varislerine geçer.'' diye konuştu.

BAKANLIĞA ŞİKAYET EDİN

Ağaoğlu, kampanya başında belirtilmeyen süre uyarısının sonradan yapılması halinde bunun da geçerli olmayacağını ifade ederek ayrıca bu tarz bir durumda Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na da şikayet ederek yanıltıcı reklamdan ötürü o firmaya yaptırım uygulanmasını sağlayabileceğini belirtti.

Para puanların 1 Ocak itibariyle silinmeyeceğini açıklayan bankalar;

VAKIFBANK: Müşterilerimizin bankamızdan kazanmış olduğu para puan hakları sonsuza dek geçerlidir. Puan veya kazanılmış hiç bir hakkı silmiyoruz. Her yıl biriken puanlar sonraki yıla devreder.

ZİRAAT BANKASI: Müşterilerimizin yaptığı harcamalar nedeniyle kazandığı bankart liralar yıl sonunda silinmiyor. Yeni yıla devredilen para puanlar istenildiği zaman kullanılabilir.

HALK BANK: Kazanılan para puanları silmiyor veya geri almıyoruz. Birikimler yeni yıla devrediliyor ve salgın sebebiyle de biriktirilen paraf paralar e-ticaret harcamalarında kullanılabilir.

TÜRK EKONOMİ BANKASI: TEB Kartlarında yıl boyunca biriken puanların sonraki yılda kullanmaları için devrediliyor. Kampanya dahilinde kazanılan hakların ne zaman bittiğini ise müşterilere bildiriyoruz.

ING BANK: Biriken puanlar yeni yıla devrediyor. Kampanya dahlinde ise puanların silinmediğini söyledi. Biriken puanların kampanya tarihlerinde sınırlı ise bunu müşterilerimize bildiriyoruz.

  • THY ve Pegasus 31 Aralık 2020’de geçerliliğini yitirecek olan puanların son kullanma tarihini 30 Haziran 2021’e erteledi.

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