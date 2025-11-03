Milyonların gözü bu verideydi: Memur, emekli ve kiracıları ilgilendiren Ekim enflasyonu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ekim ayında %2,55 olarak kaydedildi. Böylece, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan 4 aylık dönemde memur ve emeklilerin enflasyon farkı da netleşti.





EKİM ENFLASYONU NE OLDU?





Bugün ülke ekonomisini yakından ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Ekim enflasyonu %2,55 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,87 oldu.





4 AYLIK ENFLASYON VERİSİ NETLEŞTİ





SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı kadar zam alıyor.





Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emeklilerin maaşlarına yansıyacak zam oranı konusunda da ipuçları ortaya çıktı. Ocak ayında yapılacak maaş artışında belirleyici olacak enflasyon farkı, Ekim rakamlarıyla birlikte şekillenmeye başladı.





Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,52 artış göstermişt, yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,59 olarak kayıtlara geçmişti.











