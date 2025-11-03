Yeni Şafak
Milyonların gözü bu verideydi: Memur, emekli ve kiracıları ilgilendiren Ekim enflasyonu açıklandı

Milyonların gözü bu verideydi: Memur, emekli ve kiracıları ilgilendiren Ekim enflasyonu açıklandı

3/11/2025, Pazartesi
G: 3/11/2025, Pazartesi
Milyonların beklediği kritik veri belli oldu: İşte ekim ayı enflasyon oranı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur, emekli ve kiracının merakla beklediği Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ekim ayında %2,55 olarak kaydedildi, yıllık enflasyon ise yüzde 32,87 oldu. Böylece, Temmuz’dan bu yana oluşan 4 aylık enflasyon farkı da netleşti. Açıklanan rakamlar, yılın son çeyreğinde maaş zamları ve kira artış oranları üzerinde doğrudan etkili olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ekim ayında %2,55 olarak kaydedildi. Böylece, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan 4 aylık dönemde memur ve emeklilerin enflasyon farkı da netleşti.


EKİM ENFLASYONU NE OLDU?


Bugün ülke ekonomisini yakından ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Ekim enflasyonu %2,55 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,87 oldu.


4 AYLIK ENFLASYON VERİSİ NETLEŞTİ


SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı kadar zam alıyor.


Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emeklilerin maaşlarına yansıyacak zam oranı konusunda da ipuçları ortaya çıktı. Ocak ayında yapılacak maaş artışında belirleyici olacak enflasyon farkı, Ekim rakamlarıyla birlikte şekillenmeye başladı.


Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,52 artış göstermişt, yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,59 olarak kayıtlara geçmişti.




