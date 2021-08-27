Ekonomi MNG Kargoya siber saldırı Kullanıcı bilgileri çalındı Kaç müşterinin etkilendiği bilinmiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

MNG Kargo'ya siber saldırı: Kullanıcı bilgileri çalındı! Kaç müşterinin etkilendiği bilinmiyor

Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden MNG Kargo, kurumsal müşterilerine ait şifrelerin ele geçirilmesi sonucu bazı kargo alıcılarının ad, soyad, adres ve telefon bilgilerinin sızdırıldığını bildirdi. Şirket, saldırıdan etkilenen kişi sayısının bilinmediğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MNG Kargoya siber saldırı: Kullanıcı bilgileri çalındı! Kaç müşterinin etkilendiği bilinmiyor
Arşiv

Ülkemizde geniş bir nakliyat ağına sahip olan MNG Kargo, bazı kurumsal müşterilerinin kullanıcı adı ve şifrelerinin ele geçirilmesi sonucunda siber saldırıya uğradıklarını açıkladı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na bildirimde bulunan şirket, kargo alıcılarına ait ad, soyad, adres ve telefon numaraların ele geçirildiğini açıkladı.

KİŞİ SAYISI HENÜZ BELLİ DEĞİL

15 Ağustos'ta başlayan sızıntıyı 23 Ağustos'ta tespit edebilen şirket, bu durumdan etkilenen kişi sayısının belirsiz olduğunu belirtirken, sistemden kaynaklı bir açık olmadığını, sızıntıya yol açan durumun kurumsal müşteri hesaplarının ele geçirmesinden kaynaklandığını dile getirdi.

"SİSTEMDEN KAYNAKLI BİR AÇIK YOK"

MNG Kargo'nun KVKK'ya yaptığı bildirimde, "ihlalin, veri sorumlusunun kurumsal müşterilere sunduğu web servis üzerinden, kurumsal müşteriye/müşterilere ait kullanıcı adı ve şifrenin elde edilmesinden kaynaklı olarak, kurumsal müşterinin/müşterilerin hesaplarına yetkisiz erişim gerçekleştiren kişi/kişiler üzerinden sızma şeklinde olduğunun ve sistemden kaynaklı bir açık olmadığının düşünüldüğü" belirtildi.

  • Bildiriminde ayrıca, konuyla ilgili incelemenin sürdüğü vurgulanarak, ilgili kişilerin veri ihlali ile ilgili https://www.mngkargo.com.tr/il... internet sayfası, 0(850) 222 06 06 numaralı çağrı merkezi ve kisiselveri@mngkargo.com.tr e-posta adresinden bilgi alabileceği ifade edildi.

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